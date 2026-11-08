Bortoleto avalia corrida em Interlagos: 'Angústia por mais um ano'

Mais uma vez, Gabriel Bortoleto não ficou satisfeito com o próprio desempenho no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 (F1), em Interlagos. Largando dos boxes, ele considerou ter emplacado um bom ritmo durante a corrida, mas não conseguiu ganhar posições e terminou em 16º lugar.

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— É uma consequência do que aconteceu ontem. Por isso que eu estava tão chateado ontem, porque eu sabia que aqui ia ser difícil ultrapassar. Infelizmente, o regulamento novo dificulta mais a ultrapassagem em pistas como Interlagos, que é conhecida historicamente por muitas ultrapassagens. Fiquei chateado ontem, mas hoje acabei a corrida, fiz tudo o que dava dentro do meu poder ali, dentro do meu ritmo, que estava legal. Agora é ficar na angústia por mais um ano para voltar ao GP de São Paulo e tentar fazer melhor — disse.

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No ano passado, Gabriel acumulou problemas no Autódromo de Interlagos, envolvido em acidentes na corrida sprint e na corrida principal, que precisou abandonar. Na ocasião, assim como neste ano, largou dos boxes. Desta vez, a frustração veio por, na opinião do brasileiro, entregar um resultado abaixo do potencial da equipe.

— A obrigação é acabar a corrida. Não me dá felicidade nem alívio acabar uma corrida. (Me traria) sensação de alívio entregar o que eu acho que a gente tinha potencial esse final de semana e o que a gente demonstrou em todos os treinos, que era um top 10. Fico feliz de ter podido criar um pouco de experiência em Interlagos, que eu não tive muita ano passado, poder viver um pouco da emoção de pilotar e correr em casa — completou.

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A Audi de Gabriel Bortoleto na pista do Autódromo de Interlagos no GP de São Paulo de Fórmula 1 (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Disputa interna

Nas últimas posições, Bortoleto acabou disputando posições com o compatriota e amigo Rafael Câmara, da Haas, que fez sua estreia na F1. O pernambucano, que largou na 11ª posição, não fez uma boa corrida e terminou em 20º.

— Foi tenso, mas foi divertido. É óbvio que eu queria lutar com ele quando a gente estivesse disputando por posições mais altas, né? Quando você sabe que está lutando com alguém e você está lá atrás é um pouco… frustrante, né? Eu acho que é a palavra. Mas foi divertido voltar a lutar com um cara que eu não lutava há, sei lá, quatro, cinco, seis anos — finalizou.

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