Análise: Rafa Câmara tem saldo positivo na F1 apesar de erros em estreia
Pernambucano de 21 anos largou em 11º, mas terminou a corrida em 20º lugar
Rafa Câmara encerrou o GP de São Paulo na última posição entre os pilotos que completaram a corrida, mas o resultado não conta toda a história de sua estreia na Fórmula 1. Aos 21 anos, o brasileiro teve a chance de disputar uma etapa praticamente de última hora e precisou aprender a lidar com um carro novo em condições climáticas adversas. Por isso, com poucos erros cometidos, o pernambucano deixou Interlagos com motivos para comemorar, principalmente pelo desempenho apresentado na classificação.
➡️Análise: ritmo de Bortoleto melhora em Interlagos, mas erro compromete resultado na F1
O primeiro contato de Rafa com o carro da Haas aconteceu apenas na sexta-feira (6). Até então, o piloto nunca havia conduzido um monoposto da Fórmula 1 da temporada 2026, o que significa que precisou assimilar uma série de novidades em pouquíssimo tempo.
Além das diferenças técnicas em relação aos carros que estava acostumado a pilotar, também teve de aprender procedimentos, entender o funcionamento dos sistemas e se adaptar às exigências de uma categoria muito mais complexa.
Foi justamente nesse cenário que a classificação de sábado (7) ganhou importância. Estreando em uma sessão marcada pela chuva intensa e pelas condições bastante complicadas de pista, Câmara conseguiu superar o Q1 e avançar à segunda fase, colocando a Haas entre os 16 mais rápidos naquele momento. O feito ganhou ainda mais relevância porque o brasileiro precisou lidar com uma rodada e um primeiro contato com o muro antes de conseguir completar sua participação na sessão.
No Q2, Rafa voltou a demonstrar velocidade e chegou a buscar uma volta ainda melhor, mas acabou perdendo o controle do carro na curva 12, bateu na barreira e provocou uma nova bandeira vermelha. Apesar do acidente, terminou a classificação na 13ª posição, que se transformou no 11º lugar no grid após punições aplicadas a outros pilotos. O resultado foi um sinal importante do potencial do brasileiro, que conseguiu chegar à segunda fase logo em sua primeira classificação na categoria.
O desempenho também chamou a atenção dentro da própria Haas. Ayao Komatsu, chefe da equipe, destacou a dificuldade de colocar um estreante em condições tão extremas e não economizou elogios à velocidade apresentada pelo pernambucano. O dirigente afirmou que Rafa foi muito rápido no Q2 e ressaltou que, antes do acidente, ele havia demonstrado justamente as qualidades que motivaram a contratação para a temporada de 2027.
Se a classificação foi o ponto alto, a corrida de domingo serviu como um primeiro contato com a realidade de disputar um GP completo. Largando em 11º, Câmara encontrou dificuldades para acompanhar o ritmo dos adversários e cometeu erros que o fizeram perder posições. O brasileiro terminou na 20ª colocação, duas voltas atrás do vencedor Lando Norris, em uma prova que também exigiu adaptação às mudanças das condições climáticas e aos procedimentos da categoria.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Depois da bandeirada, o próprio piloto reconheceu que ainda tinha muito a aprender. Rafa destacou que as bandeiras azuis atrapalharam a manutenção de um ritmo constante, já que precisava ceder passagem aos líderes e retomar a velocidade em seguida. Ainda assim, apontou que conseguiu apresentar bons tempos quando teve voltas livres e valorizou o fato de ter completado a prova sem novos acidentes ou danos no carro.
— Não foi o que eu esperava, mas posso dizer que foi uma semana positiva — avaliou o brasileiro.
O saldo da estreia, portanto, precisa levar em consideração muito mais do que a posição final. Rafa Câmara chegou à Fórmula 1 sem experiência prévia com os carros de 2026, teve pouco tempo para se preparar e enfrentou condições difíceis justamente em sua primeira classificação.
Avançar ao Q2 nessas circunstâncias, demonstrando velocidade suficiente para chamar a atenção do chefe da equipe, foi um resultado importante. Principalmente, é claro, pensando na temporada de 2027, em que o brasileiro está confirmado como titular na Haas.
Fórmula 1
Quanto ganham os pilotos da F1? Veja salários de Bortoleto e Rafa CâmaraHá 1 minuto
Fórmula 1
GP de São Paulo 2027 terá arquibancada com nome de Gabriel BortoletoHá 1 hora
Fórmula 1
Análise: ritmo de Bortoleto melhora em Interlagos, mas erro compromete resultado na F1Há 2 horas
Fórmula 1
Como é o paddock da Fórmula 1 nos bastidores do GP de São PauloHá 2 horas
Fórmula 1
Antonelli revela problema que tirou chance de vitória no GP de São Paulo de F1Há 5 horas
Fórmula 1
F1: Oscar Piastri encerra parceria com gestão de Mark WebberHá 5 horas
Mais LANCE!