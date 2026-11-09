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Análise: Rafa Câmara tem saldo positivo na F1 apesar de erros em estreia

Pernambucano de 21 anos largou em 11º, mas terminou a corrida em 20º lugar

PorAnna Carolina RamosSão Paulo (SP)
09/11/2026 13:13
Atualizado há 9 minutos
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O pilot Rafael Câmara circula no Autódromo de Interlagos durante o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1
O piloto Rafael Câmara circula no Autódromo de Interlagos durante o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Rafa Câmara encerrou o GP de São Paulo na última posição entre os pilotos que completaram a corrida, mas o resultado não conta toda a história de sua estreia na Fórmula 1. Aos 21 anos, o brasileiro teve a chance de disputar uma etapa praticamente de última hora e precisou aprender a lidar com um carro novo em condições climáticas adversas. Por isso, com poucos erros cometidos, o pernambucano deixou Interlagos com motivos para comemorar, principalmente pelo desempenho apresentado na classificação.

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O primeiro contato de Rafa com o carro da Haas aconteceu apenas na sexta-feira (6). Até então, o piloto nunca havia conduzido um monoposto da Fórmula 1 da temporada 2026, o que significa que precisou assimilar uma série de novidades em pouquíssimo tempo.

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Além das diferenças técnicas em relação aos carros que estava acostumado a pilotar, também teve de aprender procedimentos, entender o funcionamento dos sistemas e se adaptar às exigências de uma categoria muito mais complexa.

Foi justamente nesse cenário que a classificação de sábado (7) ganhou importância. Estreando em uma sessão marcada pela chuva intensa e pelas condições bastante complicadas de pista, Câmara conseguiu superar o Q1 e avançar à segunda fase, colocando a Haas entre os 16 mais rápidos naquele momento. O feito ganhou ainda mais relevância porque o brasileiro precisou lidar com uma rodada e um primeiro contato com o muro antes de conseguir completar sua participação na sessão.

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No Q2, Rafa voltou a demonstrar velocidade e chegou a buscar uma volta ainda melhor, mas acabou perdendo o controle do carro na curva 12, bateu na barreira e provocou uma nova bandeira vermelha. Apesar do acidente, terminou a classificação na 13ª posição, que se transformou no 11º lugar no grid após punições aplicadas a outros pilotos. O resultado foi um sinal importante do potencial do brasileiro, que conseguiu chegar à segunda fase logo em sua primeira classificação na categoria.

O desempenho também chamou a atenção dentro da própria Haas. Ayao Komatsu, chefe da equipe, destacou a dificuldade de colocar um estreante em condições tão extremas e não economizou elogios à velocidade apresentada pelo pernambucano. O dirigente afirmou que Rafa foi muito rápido no Q2 e ressaltou que, antes do acidente, ele havia demonstrado justamente as qualidades que motivaram a contratação para a temporada de 2027.

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Rafael Câmara Interlagos F1: carro de Fórmula 1 branco e vermelho na pista, com outro carro ao fundo.
Haas F1 Team's Brazilian driver Rafael Camara races during the Sao Paulo Formula One Grand Prix at the Jose Carlos Pace racetrack, aka Interlagos, in Sao Paulo, Brazil, on November 8, 2026. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

Se a classificação foi o ponto alto, a corrida de domingo serviu como um primeiro contato com a realidade de disputar um GP completo. Largando em 11º, Câmara encontrou dificuldades para acompanhar o ritmo dos adversários e cometeu erros que o fizeram perder posições. O brasileiro terminou na 20ª colocação, duas voltas atrás do vencedor Lando Norris, em uma prova que também exigiu adaptação às mudanças das condições climáticas e aos procedimentos da categoria.

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Depois da bandeirada, o próprio piloto reconheceu que ainda tinha muito a aprender. Rafa destacou que as bandeiras azuis atrapalharam a manutenção de um ritmo constante, já que precisava ceder passagem aos líderes e retomar a velocidade em seguida. Ainda assim, apontou que conseguiu apresentar bons tempos quando teve voltas livres e valorizou o fato de ter completado a prova sem novos acidentes ou danos no carro.

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— Não foi o que eu esperava, mas posso dizer que foi uma semana positiva — avaliou o brasileiro.

O saldo da estreia, portanto, precisa levar em consideração muito mais do que a posição final. Rafa Câmara chegou à Fórmula 1 sem experiência prévia com os carros de 2026, teve pouco tempo para se preparar e enfrentou condições difíceis justamente em sua primeira classificação.

Avançar ao Q2 nessas circunstâncias, demonstrando velocidade suficiente para chamar a atenção do chefe da equipe, foi um resultado importante. Principalmente, é claro, pensando na temporada de 2027, em que o brasileiro está confirmado como titular na Haas.

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