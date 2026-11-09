F1: Oscar Piastri encerra parceria com gestão de Mark Webber

Após o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 (F1), Oscar Piastri anunciou o fim da parceria com a equipe de gestão liderada pelo ex-piloto Mark Webber e sua esposa Ann. A separação acontece depois de um fim de semana difícil para o piloto da McLaren, que terminou a corrida em sexto lugar.

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Oscar Piastri, que estreou na Fórmula 1 em 2023 pela McLaren após conquistar os títulos consecutivos da Fórmula 3 e Fórmula 2, agradeceu a Mark e Ann Webber pelo suporte e aconselhamento durante os primeiros anos de sua carreira. Ele destacou a importância da orientação recebida para enfrentar os desafios iniciais na categoria principal do automobilismo.

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A relação profissional entre Piastri e Webber começou em 2019, quando o ex-piloto da Red Bull passou a gerenciar a carreira do jovem australiano. Webber teve papel fundamental na transição de Piastri da Alpine para a McLaren em 2023, após uma disputa judicial que envolveu o piloto e a equipe francesa. A FIA decidiu a favor de Piastri, permitindo que ele substituísse Daniel Ricciardo na McLaren.

Oscar Piastri em parada na garagem da McLaren em GP do México pela F1 2026 (Foto: Daniel Becerril / POOL / AFP)

Nos últimos meses, Webber já havia reduzido sua participação direta na gestão do piloto, acompanhando menos corridas. Em comunicado, Webber afirmou que a decisão de encerrar o contrato de gestão foi tomada em comum acordo, permitindo que Piastri siga sua trajetória sob nova direção enquanto ele e sua esposa buscam novos projetos.

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Atualmente, Piastri ocupa a sétima posição no Campeonato de Pilotos da Fórmula 1, com desempenho consistente, apesar do resultado abaixo do esperado no GP de São Paulo, em que ficou 56 segundos atrás do companheiro de equipe e vencedor da prova, Lando Norris.

O próximo compromisso da Fórmula 1 será o GP de Las Vegas, marcado para o período de 17 a 19 de novembro, onde Piastri terá nova oportunidade de mostrar evolução na temporada.

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