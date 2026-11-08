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Rafa Câmara supera trauma de Bortoleto e Senna em estreia na F1

Piloto da Haas recebeu a bandeira em seu primeiro GP em casa, diferente dos compatriotas

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 18:26
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Ayrton Senna em coletiva no GP da França pela F1 1993
Ayrton Senna em coletiva no GP da França pela F1 1993 (Foto: AFP)

Rafa Câmara é oficialmente um piloto com uma corrida na Fórmula 1. Embora o resultado não tenha sido o esperado, principalmente pela posição de largada que conquistou, o brasileiro recebeu a bandeirada pela primeira vez no GP de São Paulo. E essa conquista na estreia, aliás, o coloca em certa "vantagem" sobre nomes como Gabriel Bortoleto e Ayrton Senna.

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Nem mesmo a batida no Q2 tirou o mérito de Câmara, que terminou a classificação colada à zona de pontuação. Como o brasileiro largaria em 11º, era possível sonhar com os primeiros pontos logo na estreia. Contudo, o que se viu na pista esteve bem distante do cenário ideal que havia ficado na cabeça dos fãs brasileiros.

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Os problemas já nas primeiras voltas custaram rapidamente cerca de sete posições ao piloto da Haas. A partir daí, ele não conseguiu se recuperar. Pelo contrário: com direito ainda a uma nova rodada e dificuldades no famoso S do Senna, Rafa se manteve preso na lanterna da tabela. Mesmo com todos os altos e baixos, porém, o público presente teve a oportunidade de acompanhar um brasileiro receber sua primeira bandeirada quadriculada na F1.

Algo que quem esteve nas etapas brasileiras de 1984 e 2025 não pode dizer. Em 1984, um jovem Ayrton Senna levou seu talento para uma corrida no Brasil pela primeira vez desde que estreara na elite do automobilismo. Apesar das expectativas, o destino se mostrou cruel, e o futuro tricampeão mundial não chegou nem a completar toda a prova.

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O mesmo aconteceu com Gabriel Bortoleto na última temporada. Após o Brasil passar cerca de oito anos sem um representante na categoria, os fãs chegaram a Interlagos com a confiança e a expectativa lá em cima. Ou, pelo menos, a animação era bem intensa. Mas o que começou como um sonho rapidamente se transformou em um pesadelo. E muito rapidamente.

Durante a sprint, um forte acidente encerrou sua participação muito antes do esperado. Já na corrida principal, Bortoleto não chegou nem a completar a primeira volta. O brasileiro se envolveu em um acidente com Lance Stroll e acabou, mais uma vez, no muro.

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Agora, embora tenha ficado (bem) longe dos pontos, Rafa Câmara pode, sim, dizer que completou sua primeira corrida em casa. Ainda com o futuro incerto, a expectativa é que o piloto retorne à categoria já no GP de Las Vegas, que acontece entre os dias 20 e 22 de novembro.

Rafa Câmara e Gabriel Bortoleto em coletiva no GP de São Paulo da F1 2026
Rafa Câmara e Gabriel Bortoleto em coletiva no GP de São Paulo da F1 2026 (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)
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