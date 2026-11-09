A pré-venda de ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 2027 começou nesta segunda-feira (9) com novidades. Uma das principais é a "Arquibancada Bortoleto", setor coberto e temático em homenagem ao piloto brasileiro, localizada no final do S do Senna. Os assentos para o setor têm o preço único de 3.950 reais, sem opção de meia entrada.

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O setor substitui a antiga arquibancada H, e os torcedores que adquirirem esta modalidade de ingresso terão direito a kit personalizado com camiseta e boné. Segundo a organização, o ingresso também inclui uma aparição do próprio Gabriel Bortoleto em frente à arquibancada em um dos dias de evento, mas deixa a observação de que a participação do piloto pode ser alterada ou cancelada devido a "circunstâncias esportivas ou operacionais".

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Os ingressos estão disponibilizados pela plataforma "Eventim" e, desta vez, a organização sinaliza o aviso de que "os assentos são numerados e atribuídos automaticamente pelo sistema dentro do bloco escolhido, conforme a disponibilidade". No GP de São Paulo de 2026, a distribuição automática de assentos gerou muita reclamação por parte dos torcedores, que indicaram que não foram devidamente avisados sobre o procedimento no momento da compra dos ingressos.

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 2027 está marcado para os dias 5, 6 e 7 de novembro. Por enquanto, os ingressos estão apenas em pré-venda para clientes com cartão Porto Bank e, nos próximos dias, será liberada para clientes Amex. A venda geral estará disponível a partir da próxima segunda-feira (16).

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Informações sobre a Arquibancada Bortoleto disponíveis no site da Eventim, plataforma de venda de ingressos para o GP de São Paulo de F1 2027 (Foto: Reprodução)

Quanto custam os ingressos para o GP de São Paulo de F1 2027?

Os ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 de 2027 têm preços que partem de R$ 545, no Setor G, e chegam a R$ 22,6 mil, no Grand Prix Club. Entre as arquibancadas, os valores variam de R$ 545 a R$ 5.940, enquanto as opções de hospitalidade incluem entradas de R$ 9.100 no Orange Tree Club e R$ 11.900 no Pit Stop Club. Os preços estão sujeitos à disponibilidade e aos lotes de venda.

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