Logo do Lance! branca com exclamação amarela

GP de São Paulo 2027 terá arquibancada com nome de Gabriel Bortoleto

Ingressos para o setor custam R$ 3.950; torcedores terão direito a kit personalizado e aparição do piloto

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
09/11/2026 12:42
Favorite o Lance! no Google
A Audi de Gabriel Bortoleto na pista do Autódromo de Interlagos durante o GP de São Paulo 2026
A Audi de Gabriel Bortoleto na pista do Autódromo de Interlagos durante o GP de São Paulo 2026 (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

A pré-venda de ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 2027 começou nesta segunda-feira (9) com novidades. Uma das principais é a "Arquibancada Bortoleto", setor coberto e temático em homenagem ao piloto brasileiro, localizada no final do S do Senna. Os assentos para o setor têm o preço único de 3.950 reais, sem opção de meia entrada.

➡️Como é o paddock da Fórmula 1 nos bastidores do GP de São Paulo

➡️Rafa Câmara supera trauma de Bortoleto e Senna em estreia na F1

O setor substitui a antiga arquibancada H, e os torcedores que adquirirem esta modalidade de ingresso terão direito a kit personalizado com camiseta e boné. Segundo a organização, o ingresso também inclui uma aparição do próprio Gabriel Bortoleto em frente à arquibancada em um dos dias de evento, mas deixa a observação de que a participação do piloto pode ser alterada ou cancelada devido a "circunstâncias esportivas ou operacionais".

continua após a publicidade

Os ingressos estão disponibilizados pela plataforma "Eventim" e, desta vez, a organização sinaliza o aviso de que "os assentos são numerados e atribuídos automaticamente pelo sistema dentro do bloco escolhido, conforme a disponibilidade". No GP de São Paulo de 2026, a distribuição automática de assentos gerou muita reclamação por parte dos torcedores, que indicaram que não foram devidamente avisados sobre o procedimento no momento da compra dos ingressos.

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 2027 está marcado para os dias 5, 6 e 7 de novembro. Por enquanto, os ingressos estão apenas em pré-venda para clientes com cartão Porto Bank e, nos próximos dias, será liberada para clientes Amex. A venda geral estará disponível a partir da próxima segunda-feira (16).

continua após a publicidade
Informações sobre a Arquibancada Bortoleto disponíveis no site da Eventim, plataforma de venda de ingressos para o GP de São Paulo de F1 2027
Informações sobre a Arquibancada Bortoleto disponíveis no site da Eventim, plataforma de venda de ingressos para o GP de São Paulo de F1 2027 (Foto: Reprodução)

Quanto custam os ingressos para o GP de São Paulo de F1 2027?

Os ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 de 2027 têm preços que partem de R$ 545, no Setor G, e chegam a R$ 22,6 mil, no Grand Prix Club. Entre as arquibancadas, os valores variam de R$ 545 a R$ 5.940, enquanto as opções de hospitalidade incluem entradas de R$ 9.100 no Orange Tree Club e R$ 11.900 no Pit Stop Club. Os preços estão sujeitos à disponibilidade e aos lotes de venda.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Tudo sobre
Sugerida para você!
Gabriel Bortoleto e Carlos Sainz em coletiva do GP da Espanha pela F1 2026

Fórmula 1

Análise: ritmo de Bortoleto melhora em Interlagos, mas erro compromete resultado na F1

Há 22 minutos
Pit lane do Autódromo de Interlagos lotado antes da corrida principal do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1

Fórmula 1

Como é o paddock da Fórmula 1 nos bastidores do GP de São Paulo

Há 50 minutos
Kimi Antonelli, da Mercedes, na pista do Autódromo de Interlagos durante o GP de São Paulo de Fórmula 1

Fórmula 1

Antonelli revela problema que tirou chance de vitória no GP de São Paulo de F1

Há 3 horas
Oscar Piastri em coletiva do GP da Hungria pela F1 2026

Fórmula 1

F1: Oscar Piastri encerra parceria com gestão de Mark Webber

Há 3 horas
Memphis e Max, pilotos de corrida, segurando camisa com MEMPHIS e Ezze Seguros.

Corinthians

Tetracampeão da Fórmula 1 ganha camisa do Corinthians das mãos de Memphis

Há 18 horas
Ayrton Senna em coletiva no GP da França pela F1 1993

Fórmula 1

Rafa Câmara supera trauma de Bortoleto e Senna em estreia na F1

Há 18 horas
Mais LANCE!
O piloto Rafael Câmara, da Haas, durante o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1

Rafael Câmara avalia desempenho na estreia e deixa futuro em aberto

Gabriel Bortoleto em carro de Fórmula 1, Interlagos.

Bortoleto avalia corrida em Interlagos: 'Angústia por mais um ano'

Mercedes comemora o Campeonato Mundial de Construtores da Fórmula 1 após o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, 2026.

Mercedes conquista Mundial de Construtores da F1 2026

Isabella Bernardini e Gabriel Bortoleto (Foto: IMAGO)

Namorada de Gabriel Bortoleto chama atenção no GP de São Paulo

Lando Norris no pódio do GP de São Paulo F1, campeão, com a placa número 1.

Brasileiros decepcionam, e Norris vence GP de São Paulo pela F1 2026

Grupo de pessoas posando ao lado de um carro de Fórmula 1 no Autódromo de Interlagos durante o GP de São Paulo 2026.

GP de São Paulo: Neymar, Gabigol, Memphis Depay, Kaio Jorge e outros jogadores marcam presença na F1

Homem com jaqueta jeans, boné e óculos escuros ao lado de mulher de branco, chegando ao GP de Fórmula 1 em Interlagos

Neymar erra nome de Bortoleto e vira piada durante GP de São Paulo de F1: 'Sacanagem'

Veiga durante treino do Palmeiras

Em recuperação, Raphael Veiga divide torcida por Norris e Palmeiras

Gabriel Bortoleto no GP de São Paulo de Fórmula 1, cercado por fãs, vestindo jaqueta azul com logos Audi/Revolut.

Gabriel Bortoleto é punido, mas ainda larga em 19º no GP de São Paulo

Carros da Fórmula 1 da corrida GP de São Paulo avançam em curva com público e banners MSC Cruises ao fundo.

Veja volta a volta da corrida do GP de São Paulo de Fórmula 1

Os argentinos Claudio Godio e Julio Amherdt posam ao lado do Renault 6 customizado com as cores da Alpine

2500 km por Franco Colapinto: a saga dos argentinos no GP de São Paulo

Max Verstappen comemora vitória no GP de São Paulo na F1 2024

De 17º ao topo: Max Verstappen busca repetir milagre de 2024 no GP de São Paulo

Comissário de prova corre para se proteger da chuva no GP de São Paulo de F1

Enem da F1: saiba o quanto você conhece do GP de São Paulo