Gabriel Bortoleto deixou o GP de São Paulo com um resultado pouco expressivo, mas com uma impressão positiva sobre o desempenho da Audi. Mesmo terminando apenas na 16ª colocação, o brasileiro encontrou um ritmo competitivo em diferentes momentos da corrida em Interlagos. O cenário, porém, foi diferente do encontrado no México, onde o paulista conseguiu pontuar depois de um fim de semana bastante complicado.

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A principal diferença entre as duas etapas esteve na maneira como Bortoleto conseguiu aproveitar o potencial do carro. No México, o brasileiro praticamente não teve tempo de preparação, enfrentou problemas de confiabilidade nos treinos e precisou lidar com a falta de informações sobre o acerto e o comportamento dos pneus. Ainda assim, fez uma corrida consistente e terminou inicialmente em 11º, sendo promovido à zona de pontuação após punições aplicadas a adversários.

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Em Interlagos, por outro lado, a Audi apresentou sinais mais animadores de desempenho ao longo do fim de semana. Bortoleto terminou o primeiro e o segundo treino livre na oitava posição, demonstrando que tinha condições de brigar por um resultado melhor.

A batida durante a classificação, no entanto, mudou completamente o cenário do fim de semana. O brasileiro precisou largar do fundo do grid e encontrou dificuldades para avançar em uma pista na qual as ultrapassagens não foram simples. Até porque, não dá para deixar de mencionar que dois dos três que estavam atrás de Gabriel na largada eram Lewis Hamilton e Max Verstappen. Assim, mesmo em caso de uma largada excelente, a diferença entre os carros pesou rapidamente.

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O ritmo mais forte apareceu quando conseguiu encontrar espaço para acelerar. Depois de passar boa parte da prova preso atrás de outros carros, Bortoleto aproveitou os momentos de pista livre para recuperar terreno. A situação era favorável, até mesmo no trecho final, com o retorno da chuva e a utilização dos pneus intermediários. Neste momento, o brasileiro acompanhava o ritmo de Charles Leclerc e Liam Lawson, que terminaram entre os dez primeiros.

— Quando eu pude impor um ritmo, quando fiquei sozinho na pista e coloquei pneus macios, foi bem positivo. O ritmo estava bom. Até no fim, de pneus intermediários, o ritmo estava bom. Fiquei uma volta atrás de Leclerc e Lawson, mas consegui acompanhar os dois — explicou o brasileiro após a corrida.

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A comparação entre México e São Paulo, portanto, exige separar resultado e desempenho. Na etapa mexicana, Bortoleto teve uma prova mais consistente em termos de execução e conseguiu sair com pontos, mesmo sem uma preparação adequada.

Já em Interlagos, encontrou momentos de velocidade que reforçaram o potencial da Audi. Ainda assim, não conseguiu transformar esse rendimento em uma posição melhor por causa das dificuldades enfrentadas na classificação e no início da corrida.

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O próprio piloto lamentou a oportunidade perdida em casa pela segunda vez. Não dá, é claro, para garantir que os pontos viriam caso Bortoleto não tivesse batido na classificação. A melhora em ritmo, porém, deixa a sensação de que a Audi encontrou o caminho certo para seguir durante a reta final da temporada de 2026.