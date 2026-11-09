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Antonelli revela problema que tirou chance de vitória no GP de São Paulo de F1

Kimi Antonelli liderou boa parte da corrida em Interlagos, mas perdeu o controle do carro e viu Lando Norris assumir a ponta

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
09/11/2026 09:32
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Kimi Antonelli, da Mercedes, na pista do Autódromo de Interlagos durante o GP de São Paulo de Fórmula 1
Kimi Antonelli, da Mercedes, na pista do Autódromo de Interlagos durante o GP de São Paulo de Fórmula 1 (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

Kimi Antonelli deixou o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 (F1) com sentimentos distintos. Apesar de comemorar a conquista do título de construtores pela Mercedes, o italiano não escondeu a frustração por ter perdido a oportunidade de vencer a corrida em Interlagos. Segundo o piloto, problemas de equilíbrio no carro, especialmente na parte traseira, comprometeram seu desempenho e foram determinantes para o resultado.

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O italiano começou a prova em ritmo competitivo. Depois de superar Lando Norris, que havia conquistado a pole position, Antonelli assumiu a liderança e conseguiu construir uma vantagem sobre o britânico nas primeiras voltas. A situação permaneceu favorável ao piloto da Mercedes mesmo após a primeira sequência de paradas nos boxes.

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No entanto, o cenário mudou no início da 20ª volta. Antonelli perdeu o controle do carro na primeira curva do circuito e rodou, permitindo que Norris assumisse a liderança. O incidente também deixou o italiano vulnerável aos ataques de Isack Hadjar e Max Verstappen, que posteriormente conseguiram ultrapassá-lo.

Após a corrida, Antonelli explicou que já vinha percebendo um comportamento estranho no carro, principalmente depois de colocar os pneus macios. O piloto também relatou dificuldades para controlar a traseira do monoposto, mas afirmou que ainda precisava investigar a origem do problema.

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— Estávamos em uma situação de vitória até aquele momento. Também na liderança, assim que consegui ganhar alguma temperatura nos pneus estava entrando no ritmo. Mas, sim, veio o giro que ainda é algo que preciso analisar porque também não sei por que perdi a traseira tão rapidamente — reconheceu o italiano, ao lamentar o incidente que mudou o rumo de sua participação na prova.

Hadjar e Antonelli em disputa no Grande Prêmio de São PAulo de Fórmula 1, em Interlagos
Hadjar e Antonelli em disputa no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, em Interlagos (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Antonelli aponta instabilidade na traseira do carro

Em entrevista à Sky Sports, Antonelli deu mais detalhes sobre as dificuldades enfrentadas durante a corrida. De acordo com o piloto, a instabilidade era mais perceptível nas curvas para a esquerda, sobretudo nos trechos de alta velocidade do circuito de Interlagos.

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O italiano também levantou a possibilidade de um problema relacionado à geometria da suspensão traseira. Segundo ele, o comportamento do carro era incomum e chegou a ser percebido até mesmo na entrada da reta principal.

— Precisamos verificar algo no carro para ver se aconteceu alguma coisa. Mas foi uma sensação muito estranha. E então, quando rodei, os pneus se foram; os quatro pneus ficaram com pontos planos. Só quando coloquei o segundo jogo é que recuperamos o ritmo. Foi uma pena — disse.

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Antonelli afirmou que a equipe precisaria analisar o carro para identificar a origem da falha. Apesar da decepção, o jovem piloto fez questão de valorizar a conquista da Mercedes no campeonato de construtores e destacou o trabalho realizado pela equipe ao longo da temporada.

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