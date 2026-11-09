Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Campeão olímpico do judô, Teddy Riner é candidato a presidente da França

Judoca francês de 37 anos confirma disputa nas eleições de 2027 e mantém foco na classificação para Los Angeles 2028

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 10:27
Atualizado há 34 minutos
Favorite o Lance! no Google
teddy-riner-comemora-vitoria-no-mundial-de-judo-1504373584684_v2_900x506
Teddy Riner comemora vitória no Mundial de Judô (Foto: AFP/ ATTILA KISBENEDEK)

Teddy Riner, multicampeão olímpico e mundial do judô, anunciou nesta segunda-feira sua candidatura à presidência da França nas eleições de 2027. O atleta de 37 anos, que ainda busca vaga para competir em Los Angeles 2028, revelou a decisão em vídeo publicado nas redes sociais.

➡️Dana White deixa convite de Trump em aberto: 'Conversar'

— Digo a vocês, olhando nos olhos: sou candidato à eleição presidencial de 2027. Aceitar a resignação diante das dificuldades do nosso país já é abdicar. Recuso-me a permanecer como espectador. A França precisa de rigor, bom senso e da força do coletivo para superar seus desafios. Não vamos desistir — declarou.

continua após a publicidade

Nascido em Guadalupe e criado em Paris, Riner é uma das maiores lendas do judô mundial, com sete medalhas olímpicas, sendo cinco de ouro, e 14 medalhas em Mundiais, 12 delas douradas. Aos 39 anos, ele pretende se tornar o judoca mais velho a conquistar uma medalha olímpica, superando o brasileiro Rafael Silva, que conquistou bronze em Paris 2024 aos 37 anos.

Apesar de não ter experiência política formal, Riner tem se manifestado sobre temas sociais na França e atua como embaixador da Unicef. Em seu anúncio, ele destacou que sua candidatura pode surpreender, mas ressaltou sua determinação em enfrentar os desafios do país com rigor, bom senso e espírito coletivo.

continua após a publicidade

O judoca afirmou que não aceitar a resignação diante das dificuldades é fundamental e que a França precisa de força para superar seus problemas. Ele rejeitou a ideia de permanecer como espectador e criticou a política tradicional, afirmando que a vitória verdadeira é a do povo.

Teddy Riner treina no CT Time Brasil (Foto: Gabriel Augusto/COB)
Teddy Riner treina no CT Time Brasil (Foto: Gabriel Augusto/COB)

Los Angeles 2028 no horizonte

Riner não compete desde 2024, quando passou por cirurgia no cotovelo, e ficou fora da temporada 2026 devido a uma lesão no ombro. Mesmo assim, mantém o objetivo de disputar suas sextas Olimpíadas em Los Angeles 2028.

continua após a publicidade

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Tudo sobre
Sugerida para você!
O espanhol Carlos Alcaraz comemora o título do Masters 1000 de Paris

Tênis

Alcaraz se aproxima de Sinner no ranking da ATP após título em Paris

Há 2 minutos
Rafa Câmara e Gabriel Bortoleto em coletiva no GP de São Paulo da F1 2026

Fórmula 1

Quanto ganham os pilotos da F1? Veja salários de Bortoleto e Rafa Câmara

Há 17 minutos
Dana White (CEO do UFC) com o presidente Donald Trump (Reprodução Instagram White House)

Lutas

Donald Trump diz que só brincava ao sugerir Dana White porta-voz

Há 25 minutos
O pilot Rafael Câmara circula no Autódromo de Interlagos durante o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1

Fórmula 1

Análise: Rafa Câmara tem saldo positivo na F1 apesar de erros em estreia

Há 1 hora
A Audi de Gabriel Bortoleto na pista do Autódromo de Interlagos durante o GP de São Paulo 2026

Fórmula 1

GP de São Paulo 2027 terá arquibancada com nome de Gabriel Bortoleto

Há 2 horas
Gabriel Bortoleto e Carlos Sainz em coletiva do GP da Espanha pela F1 2026

Fórmula 1

Análise: ritmo de Bortoleto melhora em Interlagos, mas erro compromete resultado na F1

Há 2 horas
Mais LANCE!
Pit lane do Autódromo de Interlagos lotado antes da corrida principal do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1

Como é o paddock da Fórmula 1 nos bastidores do GP de São Paulo

Kimi Antonelli, da Mercedes, na pista do Autódromo de Interlagos durante o GP de São Paulo de Fórmula 1

Antonelli revela problema que tirou chance de vitória no GP de São Paulo de F1

Oscar Piastri em coletiva do GP da Hungria pela F1 2026

F1: Oscar Piastri encerra parceria com gestão de Mark Webber

Memphis e Max, pilotos de corrida, segurando camisa com MEMPHIS e Ezze Seguros.

Tetracampeão da Fórmula 1 ganha camisa do Corinthians das mãos de Memphis

Ayrton Senna em coletiva no GP da França pela F1 1993

Rafa Câmara supera trauma de Bortoleto e Senna em estreia na F1

O piloto Rafael Câmara, da Haas, durante o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1

Rafael Câmara avalia desempenho na estreia e deixa futuro em aberto

Gabriel Bortoleto em carro de Fórmula 1, Interlagos.

Bortoleto avalia corrida em Interlagos: 'Angústia por mais um ano'

Dana White em coletiva de imprensa do UFC (Foto: Reprodução/X)

Dana White deixa convite de Trump em aberto: 'Conversar'

Mercedes comemora o Campeonato Mundial de Construtores da Fórmula 1 após o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, 2026.

Mercedes conquista Mundial de Construtores da F1 2026

Isabella Bernardini e Gabriel Bortoleto (Foto: IMAGO)

Namorada de Gabriel Bortoleto chama atenção no GP de São Paulo

Lando Norris no pódio do GP de São Paulo F1, campeão, com a placa número 1.

Brasileiros decepcionam, e Norris vence GP de São Paulo pela F1 2026

Grupo de pessoas posando ao lado de um carro de Fórmula 1 no Autódromo de Interlagos durante o GP de São Paulo 2026.

GP de São Paulo: Neymar, Gabigol, Memphis Depay, Kaio Jorge e outros jogadores marcam presença na F1

Homem com jaqueta jeans, boné e óculos escuros ao lado de mulher de branco, chegando ao GP de Fórmula 1 em Interlagos

Neymar erra nome de Bortoleto e vira piada durante GP de São Paulo de F1: 'Sacanagem'