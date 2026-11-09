Teddy Riner, multicampeão olímpico e mundial do judô, anunciou nesta segunda-feira sua candidatura à presidência da França nas eleições de 2027. O atleta de 37 anos, que ainda busca vaga para competir em Los Angeles 2028, revelou a decisão em vídeo publicado nas redes sociais.

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— Digo a vocês, olhando nos olhos: sou candidato à eleição presidencial de 2027. Aceitar a resignação diante das dificuldades do nosso país já é abdicar. Recuso-me a permanecer como espectador. A França precisa de rigor, bom senso e da força do coletivo para superar seus desafios. Não vamos desistir — declarou.

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Nascido em Guadalupe e criado em Paris, Riner é uma das maiores lendas do judô mundial, com sete medalhas olímpicas, sendo cinco de ouro, e 14 medalhas em Mundiais, 12 delas douradas. Aos 39 anos, ele pretende se tornar o judoca mais velho a conquistar uma medalha olímpica, superando o brasileiro Rafael Silva, que conquistou bronze em Paris 2024 aos 37 anos.

Apesar de não ter experiência política formal, Riner tem se manifestado sobre temas sociais na França e atua como embaixador da Unicef. Em seu anúncio, ele destacou que sua candidatura pode surpreender, mas ressaltou sua determinação em enfrentar os desafios do país com rigor, bom senso e espírito coletivo.

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O judoca afirmou que não aceitar a resignação diante das dificuldades é fundamental e que a França precisa de força para superar seus problemas. Ele rejeitou a ideia de permanecer como espectador e criticou a política tradicional, afirmando que a vitória verdadeira é a do povo.

Teddy Riner treina no CT Time Brasil (Foto: Gabriel Augusto/COB)

Los Angeles 2028 no horizonte

Riner não compete desde 2024, quando passou por cirurgia no cotovelo, e ficou fora da temporada 2026 devido a uma lesão no ombro. Mesmo assim, mantém o objetivo de disputar suas sextas Olimpíadas em Los Angeles 2028.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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