Gabriel Medina é eleito uma das personalidades do ano por revista

Ícone no surfe, Gabriel Medina também se destacou fora das águas em 2024. O atleta foi eleito, na quarta-feira (11), uma das personalidades do ano pela revista Elle Brasil, junto à Tiffany & Co, após uma trajetória vitoriosa no surfe, somando uma medalha nas Olimpíadas de Paris, o título do ISA Games e a boa campanha na World Surf League (WSL).

Gabriel Medina teve ano vitorioso no surfe

A temporada 2024 de Medina começou avassaladora. A última oportunidade do atleta de classificar para os Jogos Olímpicos era conquistar o ISA Games junto da equipe brasileira — na época composta pelo paulista de 30 anos, Yago Dora e Filipe Toledo. O Brasil não só conquistou o troféu, como Gabriel foi o grande destaque da campanha, vencendo todas as baterias que disputou na competição.

Com a vaga garantida nos Jogos, Gabriel Medina rumou ao Taiti (o surfe foi disputado na praia de Teahupo) como um dos principais candidatos ao ouro. O brasileiro é conhecido por ser um especialista no tipo de onda proporcionado pelo mar taitiano e conquistou diversas vezes a etapa de lá. O surfista confirmou o favoritismo e se colocou no pódio, ao conquistar a medalha de bronze, em bateria dominante contra o peruano Alonso Correa.

No circuito da WSL, Medina não teve o mesmo nível de atuação que nas outras competições. O brasileiro não conseguiu chegar ao Finals da temporada e viu seu maior rival, John John Florence, conquistar o tricampeonato mundial de surfe.

Gabriel Medina fez um ensaio para a Elle Brasil em parceria com a Tiffany & Co (Foto: Divulgação/Elle)

Eleição da Elle representa impacto de Medina fora das águas

A revista Elle é um periódico de origem francesa que fala sobre estilo de vida, com foco em moda, beleza, saúde e entretenimento. Gabriel Medina está entre os atletas de maior apelo midiático no mundo — prova disso é que o brasileiro esteve entre os esportistas mais pesquisados no Google em 2024.