Medina mostrou o motivo de ser um dos maiores surfistas da atualidade. O brasileiro venceu a última bateria com um somatório de 13.83. Na final do campeonato, o surfista somou um impressionante 16.40, além de dar um show com manobras de alto nível. Gabriel ainda contou com a ajuda do marroquino Ramzi Boukhiam, que ficou em segundo lugar - o atleta tirou os franceses que ameaçavam a vaga olímpica.