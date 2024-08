Gabriel Medina é eliminado e está fora da disputa pelo título da WSL

Gabriel Medina em ação na etapa de Fiji da WSL (Foto: Divulgação / WSL)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 09:48 • Rio de Janeiro (RJ)

Gabriel Medina foi eliminado nas quartas de final da etapa de Fiji da WSL, a Liga Mundial de Surfe, e não tem mais chances de se classificar para o Finals, no qual poderia buscar o tetracampeonato mundial. O brasileiro perdeu para o americano Griffin Colapinto por 13.00 a 10.16 e se despediu oficialmente da temporada 2024 do circuito mundial.

O Brasil ainda tem duas esperanças de se classificar para a decisão da temporada: Italo Ferreira e Yago Dora. O primeiro foi eliminado nas oitavas de final, mas começou a etapa na quarta colocação do ranking mundial e precisa secar os concorrentes para se manter no top-5 ao final da disputa. Yago, por sua vez, ainda vai disputar as quartas de final. Sexto colocado no momento, o surfista pode se colocar entre os cinco melhores da temporada com uma vitória em Fiji.

Yago Dora enfrentará o australiano Jack Robinson, responsável por vencer Gabriel Medina nas Olimpíadas. A próxima chamada da etapa deve acontecer às 16h30 desta sexta-feira (23).

Entre as mulheres, Tatiana Weston-Webb também ainda sonha com uma vaga no WSL Finals. A brasileira está na semifinal de Fiji, onde enfrentará a australiana Tyler Wright. Tati iniciou a etapa na sétima colocação, a duas posições do almejado top-5.