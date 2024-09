John John Florence bate Ítalo Ferreira no WSL Finals e iguala feito de Gabriel Medina

John John Florence foi campeão do Circuito Mundial de Surfe (Foto: World Surf League)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 19:09 • Lower Trestles (EUA)

John John Florence venceu Ítalo Ferreira no WSL Finals, a decisão da Liga Mundial de Surfe, realizada em Lower Trestles, na Califórnia (EUA), nesta sexta-feira (6). O norte-americano venceu duas das três baterias previstas contra o brasileiro e chegou a três títulos mundiais de surfe, igualando Gabriel Medina.

Como foi a primeira bateria?

John John Florence precisou surfar apenas duas ondas para vencer Italo Ferreira na primeira bateria. Tudo indicava que o brasileiro sairia vencedor até a reta final. O potiguar abriu os trabalhos após 13 minutos de um mar sem ondas. Enquanto isso, o havaiano apenas assistia às tentativas de Italo.

Depois de Italo surfar três ondas, e conseguir um 7.33 como melhor nota, John John encaixou a primeira para receber um 7.17. O brasileiro continuou tentando e ainda somou um ótimo 8.00, parecendo muito próximo da vitória. No total, foram sete ondas surfas pelo potiguar. No entanto, já na reta final, John John Florence foi para a última cartada, conseguiu um excelente 8.33 e virou a bateria - 15.50 a 15.33 para o havaiano.

Como foi a segunda bateria?

A segunda bateria teve nível ainda maior do que a primeira. Ítalo Ferreira anotou um 8.17 e um 8.13, somando 16.30. Apesar das notas altas, o brasileiro não conseguiu empatar a final e viu o norte-americano anotar um 9.70 e um 8.43, somando 18.13. Com o título, o norte-americano chega iguala Gabriel Medina, Tom Curren, Andy Irons e Mick Fanning, todos com três conquistas. O maior campeão é Kelly Slater, com 11 troféus.

Ítalo Ferreira na final da WSL nesta sexta-feira (6) (Foto: Thiago Diz/WSL)

Como foi a trajetória de Italo Ferreira no WSL Finals?

Por ter chegado ao WSL Finals como quinto colocado do ranking, Italo Ferreira precisou vencer o quarto, o terceiro e o segundo lugares para alcançar a grande decisão.

Primeira bateria: Italo Ferreira 15.47 x 14.83 Ethan Ewing (Austrália)

Segunda bateria: 14.57 x 9.94 Jack Robinson (Austrália)

Terceira bateria: 14.47 x 14.33 Griffin Colapinto (EUA)

Italo Ferreira foi o único brasileiro que se classificou para o WSL Finals. O surfista potiguar venceu duas etapas durante a temporada, no Taiti e em Saquarema, que o garantiram na decisão, apesar de um ano bastante irregular.

Quem é John John Florence?

John John Florence, de 31 anos, é considerado um dos grandes nomes da última geração do surfe, rivalizando com nomes como Gabriel Medina e o próprio Italo Ferreira. O havaiano foi introduzido à modalidade ainda bebê e despontou como prodígio durante a adolescência. Como profissional, superou as expectativas e foi bicampeão mundial consecutivo (2016 e 2017).

John John não esteve no WSL Finals em 2022 e 2023, mas dessa vez chegou com autoridade. O havaiano liderou o ranking mundial e garantiu vaga no evento decisivo com antecedência. A temporada de Florence foi marcada por muita regularidade, mas vitória em apenas uma etapa (El Salvador).