Nesta quinta-feira (28), a terceira e última rodada da fase de grupos da Copa Mundo do Futsal Feminina começa, em Cascavel, no Paraná, com um duelo de duas equipes em busca da primeira vitória. De um lado, as colombianas do La Perla. Do outro, as argentinas do Club Padre Carlos Mugica, com transmissão do Youtube do Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Equipe russa goleia por 14 a 1 na estreia da Copa Mundo do Futsal Feminina

➡️ Russas vencem a segunda seguida na Copa Mundo do Futsal Feminina

➡️ Qual o time brasileiro que busca o tetra da Copa Mundo do Futsal Feminina?

Relembre como foram as partidas de quarta-feira

Na abertura da rodada de quarta-feira, a Sogipa venceu a sua primeira partida na Copa : 3 a 1 na Juventas, da Colômbia. Reveja o jogo no Youtube do Lance! aqui.

continua após a publicidade

Em seguida, o Normanochka venceu a sua segunda partida na Copa Mundo do Futsal. Dessa vez, as russas emplacaram 4 a 0 no colombiano La Perla. Reveja o jogo no Youtube do Lance! aqui.

Em uma virada espetacular, a equipe do NY Ecuador garantiu sua classificação para a próxima fase da Copa Mundo de Futsal Feminina ao golear o time argentino Padre Mujica por 8 a 1. No Youtube do Lance!, você pode rever o jogo. Clique aqui.

continua após a publicidade

Em uma atuação dominante, o tricampeão Stein Cascavel resolveu o clássico contra o Pinocho, da Argentina, com um início de jogo fulminante, abrindo 3 a 0 nos primeiros minutos com gols de Giovanna Silva, Luana e Duda. Confira todo o jogo no Youtube do Lance!, clique aqui.



➡️ Goleiro do Vasco celebra atuação no empate com São João no Futsal

➡️ Quem é o artilheiro do Vasco no Brasileiro de Futsal



➡️ Vasco e Chapecoense empatam no Brasileiro de futsal



As oito equipes da Copa Mundo do Futsal Feminina estão divididas em dois grupos de quatro. Avançam às semifinais de sexta-feira as duas melhores de cada chave, enquanto a final acontece no sábado.

Abaixo, os resultados de quarta-feira:



A seguir, a programação desta quinta-feira (28):





➡️ Expulsão direta no futsal: entenda o critério e as diferenças em relação ao futebol de campo

O Club Padre Carlos Mugica (de azul) na derrota para o NY Ecuador (Foto: Maurício Moreira/Divulgação)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte