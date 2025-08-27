menu hamburguer
AO VIVO: Russas buscam segunda vitória na Copa Mundo do Futsal; acompanhe

Campeonato acontece em Cascavel

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Wilson Gonzaga Spiler
Dia 27/08/2025
16:00
Após o 14 a 1 conquistado ontem, o Normanochka busca a sua segunda vitória na Copa Mundo do Futsal. Dessa vez, as russas enfrentam o colombiano La Perla. O Normanochka fez a maior goleada até agora na competição, contra o argentino Clube Padre Carlos Mugica. O Lance! transmite a partida no destaque acima.
🟢 PLACAR: Normanochka 0 x 0 La Perla

Relembre partidas do dia

Abrindo os trabalhos de hoje, o Sogipa venceu a sua primeira partida na Copa nesta quarta-feira (27). O time brasileiro derrotou o colombiano Juventas. A partida teve o placar de 3 a 1 para o Sogipa, que busca vaga na final na próxima quinta-feira. O Lance! transmitiu a partida ao vivo e ela pode ser assistida na íntegra através do destaque acima.

➡️ Equipe russa goleia por 14 a 1 na estreia da Copa Mundo do Futsal Feminina
➡️ Qual o time brasileiro que busca o tetra da Copa Mundo do Futsal Feminina?
➡️ Goleiro do Vasco celebra atuação no empate com São João no Futsal
➡️ Quem é o artilheiro do Vasco no Brasileiro de Futsal

➡️ Vasco e Chapecoense empatam no Brasileiro de futsal

As oito equipes da Copa Mundo do Futsal Feminina estão divididas em dois grupos de quatro. Avançam às semifinais de sexta-feira as duas melhores de cada chave, enquanto a final acontece no sábado.

Abaixo, os resultados da primeira rodada:


A seguir, a programação desta quarta-feira (27):



Abaixo, a classificação da Copa Mundo do Futsal Feminina, após a primeira rodada

Copa Mundo do Futsal Feminina após a primeira rodada (Reprodução)
➡️ Expulsão direta no futsal: entenda o critério e as diferenças em relação ao futebol de campo

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Pinocho (de branco) e Juventasem ação na estreia da Copa Mundo do Futsal Feminina (Divulgação)
