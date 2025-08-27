AO VIVO: Russas buscam segunda vitória na Copa Mundo do Futsal; acompanhe
Campeonato acontece em Cascavel
Após o 14 a 1 conquistado ontem, o Normanochka busca a sua segunda vitória na Copa Mundo do Futsal. Dessa vez, as russas enfrentam o colombiano La Perla. O Normanochka fez a maior goleada até agora na competição, contra o argentino Clube Padre Carlos Mugica. O Lance! transmite a partida no destaque acima.
🟢 PLACAR: Normanochka 0 x 0 La Perla
Relembre partidas do dia
Abrindo os trabalhos de hoje, o Sogipa venceu a sua primeira partida na Copa nesta quarta-feira (27). O time brasileiro derrotou o colombiano Juventas. A partida teve o placar de 3 a 1 para o Sogipa, que busca vaga na final na próxima quinta-feira. O Lance! transmitiu a partida ao vivo e ela pode ser assistida na íntegra através do destaque acima.
As oito equipes da Copa Mundo do Futsal Feminina estão divididas em dois grupos de quatro. Avançam às semifinais de sexta-feira as duas melhores de cada chave, enquanto a final acontece no sábado.
Abaixo, os resultados da primeira rodada:
A seguir, a programação desta quarta-feira (27):
Abaixo, a classificação da Copa Mundo do Futsal Feminina, após a primeira rodada
