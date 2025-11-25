NBB: Rio Claro vence em São Januário e afunda Vasco; confira

O Rio Claro conquistou uma importante vitória fora de casa sobre o Vasco da Gama pelo Novo Basquete Brasil (NBB), em um confronto eletrizante em São Januário. Após quatro quartos de grande equilíbrio e alternâncias no placar, a equipe visitante superou o Cruzmaltino por 84 a 81. A partida foi marcada pela intensidade do início ao fim, com o Vasco se destacando na pontuação e o Rio Claro sendo mais consistente nos momentos cruciais.

Apesar da derrota, o Vasco teve excelentes atuações individuais, com Ale e Mathias terminando como cestinhas do time com 20 pontos cada, sendo que Mathias registrou um duplo-duplo com 10 rebotes. M. Rikalo (18 pontos) e M. Prado (16 pontos, 7 rebotes e 3 tocos) também se destacaram, mas a consistência ofensiva do Rio Claro ao longo da partida foi o fator decisivo para a vitória.

Como foi o jogo?

1º QUARTO

O jogo começou com o Rio Claro abrindo 3 a 0, mas o Vasco logo reagiu, virando o placar. O time da casa construiu sua maior vantagem no período, chegando a abrir 16 a 8 (+8). No entanto, o Rio Claro se recuperou rapidamente, diminuindo a diferença para apenas um ponto no final do quarto: 16 a 15 para o Vasco.

2º QUARTO

O segundo período manteve o alto nível de disputa, com a liderança do placar trocando de mãos várias vezes. O Vasco chegou a abrir 5 pontos (26-21), mas o Rio Claro correu atrás, e após uma série de empates (19-19, 21-21, 26-26), conseguiu fechar o quarto com vitória parcial de 24 a 22.

Essa vitória apertada no período (24-22) foi suficiente para o Rio Claro ir para o intervalo com a liderança no placar agregado: 39 a 38. Ao final do primeiro tempo, os cestinhas do partida eram M. Prado (14 pontos) do rio claro , Ale (11) e Mathias (10) do Vasco.

3º QUARTO

A volta do intervalo foi o momento de maior domínio do Rio Claro. Embora o Vasco tenha virado brevemente para 41 a 39, o time visitante engatou uma sequência de pontos, aproveitando a baixa eficiência do Vasco nos arremessos de quadra (apenas 27.78% de acerto no período). O Rio Claro venceu o quarto por 23 a 16, construindo uma vantagem de 8 pontos (61 a 53) e fechando o período em 62 a 54.

4º QUARTO

O último quarto foi de pura emoção e garra do Vasco, que tentou uma reação desesperada para reverter a desvantagem de 8 pontos. O time da casa chegou a encostar várias vezes, com o placar empatando em 71-71, 75-75 e 77-77.

Apesar de vencer o período por 27 a 22, o esforço Cruzmaltino foi barrado pela consistência do Rio Claro, que sempre encontrava a cesta nos momentos cruciais. O Rio Claro segurou a pressão e garantiu a vitória pelo placar final de 84 a 81.

Próximos compromissos pelo NBB

Ainda em busca da primeira vitória na competição, o Vasco visita o Paulistano no dia 11 de dezembro, às 19h (de Brasília). Já o Rio Claro recebe o Unifacisa no dia 4, às 20h (de Brasília).