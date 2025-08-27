Depois de uma abertura com 26 gols em três partidas, a segunda rodada da Copa Mundo do Futsal Feminina acontece nesta quarta-feira (27), em Cascavel, no Paraná. E, no primeiro jogo do dia, a Faculdade Sogipa busca a reabilitação contra a Juventas, da Colômbia, às 14h (de Brasília), com transmissão do YouTube do Lance!.

🟢 PLACAR: Juventas 1 x 2 Sogipa

⚽ 1º TEMPO

13' - Francieli Dornelles (Sogipa)

9' - Juliana Linhares (Sogipa)

6' - Astrid Rueda (Juventas)





Na terça-feira, enquanto as donas da casa foram goleadas por 10 a 0 pelas tricampeãs do Cascavel, o time colombiano largou com triunfo por 1 a 0 sobre o Pinocho, da Argentina, com gol da brasileira Franciele da Silva, a Fran.



Ao final da partida, Fran levou o troféu de destaque. E comemorou:



- Primeiramente, agradecer à equipe da Juventas, por nos abraçar e deixar fazer parte deste evento tão grandioso. E muita gratidão a Deus por me deixar jogar de igual para igual com essas meninas tão novas que estão chegando.



As oito equipes da Copa Mundo do Futsal Feminina estão divididas em dois grupos de quatro. Avançam às semifinais de sexta-feira as duas melhores de cada chave, enquanto a final acontece no sábado.

Abaixo, os resultados da primeira rodada:



A seguir, a programação desta quarta-feira (27):











Abaixo, a classificação da Copa Mundo do Futsal Feminina, após a primeira rodada

Copa Mundo do Futsal Feminina após a primeira rodada (Reprodução)

