Praia Clube é mais um brasileiro eliminado do Mundial de Clubes Masculino

Equipe mineira é derrotada pelo polonês Zawiercie por 3 sets a 0

Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/12/2025
18:36
Atualizado há 2 minutos
Jogador do Zawiercie comemora ponto na vitória sobre o Praia Clube no Mundial (Divulgação)
Horas após o pentacampeão Cruzeiro ser eliminado, o Praia Clube também disse adeus ao Mundial de Clubes Masculino de Vôlei. Nesta quinta-feira, em Belém, a equipe de Uberlândia foi amplamente dominada pelos poloneses do Zawiercie, que venceram por 25/19, 25/9 e 25/14, e avançaram às semifinais.

Veja imagens da derrota do Praia Clube no Mundial

Camisa 3 da equipe polonesa, Russell foi o principal pontuador da partida: 16. Logo atrás, com 12, aparece Kwolek, enquanto, no time brasileiro, quem mais fez pontos foi Paulo, com 9.

Vôlei Renata busca vaga no Mundial

Com a derrota do Praia Clube, o único dos três times brasileiros que segue com chances de avançar é o Vôlei Renata, de Campinas. Nessa quinta, às 20h30, a equipe enfrenta o Al-Rayan, do Catar. Se avançar, o elenco de Campinas faz uma das semifinais contra o italiano Perugia, líder do Grupo B, responsável pela eliminação do Cruzeiro.

Na quarta, o Vôlei Renata derrotou a equipe de Uberlândia.

- A gente já sabia que ia ser um jogo duro, a gente já se conhece da Superliga, então foi trocação o tempo inteiro, a gente sabia que eles iriam complicar, os times já se conhecem, então é mais fácil marcar também. Acho que o nosso time está de parabéns, saímos um pouco atrás nesse set, mas não largamos o osso em nenhum momento, conseguimos reverter essa partida e é uma vitória muito importante para a classificação, nos ajuda bastante. Agora é focar no próximo jogo para conseguirmos concretizar a classificação - disse o central Judson, maior pontuador da partida de quarta, com 21.

Ataque do Praia Clube para no bloqueio do Zawiercie (Divulgação)
Ataque do Praia Clube para no bloqueio do Zawiercie (Divulgação)

