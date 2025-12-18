Praia Clube é mais um brasileiro eliminado do Mundial de Clubes Masculino

Horas após o pentacampeão Cruzeiro ser eliminado, o Praia Clube também disse adeus ao Mundial de Clubes Masculino de Vôlei. Nesta quinta-feira, em Belém, a equipe de Uberlândia foi amplamente dominada pelos poloneses do Zawiercie, que venceram por 25/19, 25/9 e 25/14, e avançaram às semifinais.

Camisa 3 da equipe polonesa, Russell foi o principal pontuador da partida: 16. Logo atrás, com 12, aparece Kwolek, enquanto, no time brasileiro, quem mais fez pontos foi Paulo, com 9.



Vôlei Renata busca vaga no Mundial

Com a derrota do Praia Clube, o único dos três times brasileiros que segue com chances de avançar é o Vôlei Renata, de Campinas. Nessa quinta, às 20h30, a equipe enfrenta o Al-Rayan, do Catar. Se avançar, o elenco de Campinas faz uma das semifinais contra o italiano Perugia, líder do Grupo B, responsável pela eliminação do Cruzeiro.

Na quarta, o Vôlei Renata derrotou a equipe de Uberlândia.



- A gente já sabia que ia ser um jogo duro, a gente já se conhece da Superliga, então foi trocação o tempo inteiro, a gente sabia que eles iriam complicar, os times já se conhecem, então é mais fácil marcar também. Acho que o nosso time está de parabéns, saímos um pouco atrás nesse set, mas não largamos o osso em nenhum momento, conseguimos reverter essa partida e é uma vitória muito importante para a classificação, nos ajuda bastante. Agora é focar no próximo jogo para conseguirmos concretizar a classificação - disse o central Judson, maior pontuador da partida de quarta, com 21.