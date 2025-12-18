Ao vivo: Praia Clube x Zawiercie no Mundial de Clubes Masculino de Vôlei

Time polonês fecha em 25 a 19 a primeira parcial.

Wennder crava a bola no chão polonês e diminui a desvantagem dos brasileiros para 20 a 15.

A invicta equipe polonesa abre uma vantagem por 18 a 14.

Mais uma igualdade no placar, agora em 12 a 12.

Jogo segue equilibrado, e os anfitriões empatam em 8 a 8.

Primeiro ace do jogo, de Paulo, e o Praia vira para 3 a 2.

Dois pontos depois, Paulo crava e empata novamente: 2 a 2.

Paulo capricha no ataque, e o Praia empata em 1 a 1.