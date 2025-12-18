Ao vivo: Praia Clube x Zawiercie no Mundial de Clubes Masculino de Vôlei
Equipe de Uberlândia precisa vencer para seguir com chances
- Matéria
- Mais Notícias
O Praia Clube, que foi derrotado pelo Vôlei Renata na quarta-feira, volta à quadra, no Mundial de Clubes Masculino de Vôlei nesta quinta, em Belém. E o time de Uberlândia precisa derrotar o invicto Zawiercie, da Polônia, para seguir vivo, em jogo que começou às 17h. O Lance! acompanha ao vivo.
Cruzeiro perde para o Perugia e cai na fase de grupos do Mundial de Vôlei
Mais Esportes
Lances da eliminação do Cruzeiro no Mundial de Vôlei
Mais Esportes
Campinas vence Praia Clube e se recupera no Mundial de Clubes masculino de vôlei
Mais Esportes
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️ ATP muda regra para situações de calor extremo; entenda
➡️ Primeiro torneio de Bia Haddad em 2026 terá quatro top 10
3º set
- O Zawiercie já abre 4 a 0 no terceiro set.
2º set: Zawiercie 25 x 9 Praia Clube
- Os poloneses fecham com tranquilidade a parcial: 25 a 9.
- A equipe brasileira segue dominada, e rivais abrem 19 a 7 no Mundial.
- Por 11 a 4, a equipe visitante segue sobrando em quadra.
- O time polonês segue liderando: 7 a 3.
- Zawiercie abre 4 a 2 no segundo set
1º set: Zawiercie 25 x 19 Praia Clube
- Time polonês fecha em 25 a 19 a primeira parcial.
- Wennder crava a bola no chão polonês e diminui a desvantagem dos brasileiros para 20 a 15.
- A invicta equipe polonesa abre uma vantagem por 18 a 14.
- Mais uma igualdade no placar, agora em 12 a 12.
- Jogo segue equilibrado, e os anfitriões empatam em 8 a 8.
- Primeiro ace do jogo, de Paulo, e o Praia vira para 3 a 2.
- Dois pontos depois, Paulo crava e empata novamente: 2 a 2.
- Paulo capricha no ataque, e o Praia empata em 1 a 1.
- O primeiro ponto da partida é do time polonês.
Depois da derrota para o time de Campinas, a equipe de Uberlândia tem missão difícil para avançar às semifinais. O time precisa ganhar por 3 a 0 ou 3 a 1. Caso vença no tiebreak, precisará torcer para que os campineiros percam para o Al-Rayyan, do Catar, às 20h30 desta quinta.
Cruzeiro se despede do Mundial
Até esta quinta, eram três equipes brasileiras no torneio. Mas o pentacampeão Cruzeiro, atual vencedor da competição, acabou derrotado pelo Perugia, da Itália, e já está eliminado. Na estreia, o time perdera para o Osaka, do Japão.
Foi apenas a terceira vez que o elenco mineiro parou na fase de grupos do Mundial, que teve início em 2012. As outras foram em 2018 e 2023.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias