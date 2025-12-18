menu hamburguer
Ao vivo: Praia Clube x Zawiercie no Mundial de Clubes Masculino de Vôlei

Equipe de Uberlândia precisa vencer para seguir com chances

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/12/2025
16:46
Atualizado há 2 minutos
Lucas Eduardo, do Praia Clube, ataca na derrota para o Vôlei Renata (Divulgação)
imagem cameraLucas Eduardo, do Praia Clube, ataca na derrota para o Vôlei Renata (Divulgação)
O Praia Clube, que foi derrotado pelo Vôlei Renata na quarta-feira, volta à quadra, no Mundial de Clubes Masculino de Vôlei nesta quinta, em Belém. E o time de Uberlândia precisa derrotar o invicto Zawiercie, da Polônia, para seguir vivo, em jogo que começou às 17h. O Lance! acompanha ao vivo.

3º set

  • O Zawiercie já abre 4 a 0 no terceiro set.

2º set: Zawiercie 25 x 9 Praia Clube

  1. Os poloneses fecham com tranquilidade a parcial: 25 a 9.
  2. A equipe brasileira segue dominada, e rivais abrem 19 a 7 no Mundial.
  3. Por 11 a 4, a equipe visitante segue sobrando em quadra.
  4. O time polonês segue liderando: 7 a 3.
  5. Zawiercie abre 4 a 2 no segundo set

1º set: Zawiercie 25 x 19 Praia Clube

  1. Time polonês fecha em 25 a 19 a primeira parcial.
  2. Wennder crava a bola no chão polonês e diminui a desvantagem dos brasileiros para 20 a 15.
  3. A invicta equipe polonesa abre uma vantagem por 18 a 14.
  4. Mais uma igualdade no placar, agora em 12 a 12.
  5. Jogo segue equilibrado, e os anfitriões empatam em 8 a 8.
  6. Primeiro ace do jogo, de Paulo, e o Praia vira para 3 a 2.
  7. Dois pontos depois, Paulo crava e empata novamente: 2 a 2.
  8. Paulo capricha no ataque, e o Praia empata em 1 a 1.
  9. O primeiro ponto da partida é do time polonês.

Depois da derrota para o time de Campinas, a equipe de Uberlândia tem missão difícil para avançar às semifinais. O time precisa ganhar por 3 a 0 ou 3 a 1. Caso vença no tiebreak, precisará torcer para que os campineiros percam para o Al-Rayyan, do Catar, às 20h30 desta quinta.

Cruzeiro se despede do Mundial

Até esta quinta, eram três equipes brasileiras no torneio. Mas o pentacampeão Cruzeiro, atual vencedor da competição, acabou derrotado pelo Perugia, da Itália, e já está eliminado. Na estreia, o time perdera para o Osaka, do Japão.

Foi apenas a terceira vez que o elenco mineiro parou na fase de grupos do Mundial, que teve início em 2012. As outras foram em 2018 e 2023.




