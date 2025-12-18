AO VIVO: Acompanhe Campinas x Al-Rayyan no Mundial de Clubes masculino de vôlei
Partida é válida pela última rodada do Grupo A
O Campinas e o Al-Rayyan, do Catar, se enfrentam nesta quinta-feira (18). Pela última rodada do Grupo A do Mundial de Clubes masculino de vôlei, as equipes entram em quadra às 20h30 (de Brasília), no Ginásio Mangueirinho, em Belém, no Pará. A partida tem transmissão da CazéTv (Youtube) e da VBTV (streaming). ATUALIZAÇÃO: Campinas 0 x 1 Al-Rayyan
Acompanhe o jogo
Segundo set - Campinas 3 x 2 Al-Rayyan
- Maurício Borges erra o saque
- Bloqueio simples do Witallo!!
- Primeiro ponto do segundo set é do Campinas
Primeiro set - Campinas 18 x 25 Al-Rayyan
- Al-Rayyan fecha o primeiro set
- Campinas salva o primeiro
- Set point para o Al-Rayyan
- Maurício Borges explora o bloqueio e fecha um rally recheado de erros
- Bom rally termina em ataque para fora do Al-Rayaan
- Judson saca na rede. É o quinto erro de saque campinense
- Oposto do Al-Rayyan coloca no chão. Sem dó!
- MONSTER BLOCK do Judson!!!
- Largada para fora do Acerola
- Ataque para fora do Acerola
- Ace do time catari
- Acerola saca para fora
- Agora foi a vez de Acerola usar o block
- Adriano explorando o bloqueio!
- Al-Rayyan tem cinco de vantagem. 14 a 9
- Horacio Dileo para o jogo
- Oposto usa o bloqueio campinense e marca o 12º da equipe
- Erro de saque do Bruninho
- O Al-Rayyan abre trê pontos de vantagem
- Linda bola de segunda do Bruninho
- Largada do ponteiro cai na quadra campinense
- Acerola na diagonal!
- Judson pelo meio!
- Bruninho passa de manchete para fora
- Erro de saque do Campinas
- Adriano usando a mão de fora
- O primeiro ponto é campinense
🟢 BOLA NO AR! Começa a partida
O Campinas vem de uma derrota e uma vitória na competição internacional e já está classificado para a semifinal, com a derrota do Praia Clube para o Zawiercie, da Polônia. Na semifinal, o time campinense enfrenta o Perugia, da Itália. O pentacampeão Cruzeiro, terceiro representante do Brasil no Mundial, se juntou ao Praia e também caiu na fase de grupos.
Grupos do Mundial de Clubes masculino de vôlei
GRUPO A
- Vôlei Renata (BRA)
- Praia Clube (BRA)
- Aluron CMC Warta Zawiercie (POL)
- Al-Rayyan Sports Club (CAT)
GRUPO B
- Sada Cruzeiro (BRA)
- Sir Sicoma Monini Perugia (ITA)
- Swehly Sports Club (LIB)
- Osaka Bluteon (JPN)
Programação
18 de dezembro
- 10h: Cruzeiro x Perugia
- 13h30: Swehly x Osaka Bluteon
- 17h: Praia Clube x Warta Zawiercie
- 20h30: Campinas x Al-Rayyan
20 de dezembro
- 13h: semifinal 1 - (1º do A x 2º do B)
- 16h30: semifinal 2 - (2º do A x 1º do B)
21de dezembro
- 15h: disputa pelo bronze
- 18h30: final
