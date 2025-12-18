O Campinas e o Al-Rayyan, do Catar, se enfrentam nesta quinta-feira (18). Pela última rodada do Grupo A do Mundial de Clubes masculino de vôlei, as equipes entram em quadra às 20h30 (de Brasília), no Ginásio Mangueirinho, em Belém, no Pará. A partida tem transmissão da CazéTv (Youtube) e da VBTV (streaming). ATUALIZAÇÃO: Campinas 0 x 1 Al-Rayyan

Acompanhe o jogo

Segundo set - Campinas 3 x 2 Al-Rayyan

Maurício Borges erra o saque

Bloqueio simples do Witallo!!

Primeiro ponto do segundo set é do Campinas

Primeiro set - Campinas 18 x 25 Al-Rayyan

Al-Rayyan fecha o primeiro set

Campinas salva o primeiro

Set point para o Al-Rayyan

Maurício Borges explora o bloqueio e fecha um rally recheado de erros

Bom rally termina em ataque para fora do Al-Rayaan

Judson saca na rede. É o quinto erro de saque campinense

Oposto do Al-Rayyan coloca no chão. Sem dó!

MONSTER BLOCK do Judson!!!

Largada para fora do Acerola

Ataque para fora do Acerola

Ace do time catari

Acerola saca para fora

Agora foi a vez de Acerola usar o block

Adriano explorando o bloqueio!

Al-Rayyan tem cinco de vantagem. 14 a 9

Horacio Dileo para o jogo

Oposto usa o bloqueio campinense e marca o 12º da equipe

Erro de saque do Bruninho

O Al-Rayyan abre trê pontos de vantagem

Linda bola de segunda do Bruninho

Largada do ponteiro cai na quadra campinense

Acerola na diagonal!

Judson pelo meio!

Bruninho passa de manchete para fora

Erro de saque do Campinas

Adriano usando a mão de fora

O primeiro ponto é campinense

🟢 BOLA NO AR! Começa a partida

Campinas x Praia Clube no Mundial de Clubes masculino de vôlei (Foto: Volleyball World)

O Campinas vem de uma derrota e uma vitória na competição internacional e já está classificado para a semifinal, com a derrota do Praia Clube para o Zawiercie, da Polônia. Na semifinal, o time campinense enfrenta o Perugia, da Itália. O pentacampeão Cruzeiro, terceiro representante do Brasil no Mundial, se juntou ao Praia e também caiu na fase de grupos.

Grupos do Mundial de Clubes masculino de vôlei

GRUPO A

Vôlei Renata (BRA)

Praia Clube (BRA)

Aluron CMC Warta Zawiercie (POL)

Al-Rayyan Sports Club (CAT)

GRUPO B

Sada Cruzeiro (BRA)

Sir Sicoma Monini Perugia (ITA)

Swehly Sports Club (LIB)

Osaka Bluteon (JPN)

Programação

18 de dezembro

10h: Cruzeiro x Perugia

13h30: Swehly x Osaka Bluteon

17h: Praia Clube x Warta Zawiercie

20h30: Campinas x Al-Rayyan

20 de dezembro

13h: semifinal 1 - (1º do A x 2º do B)

16h30: semifinal 2 - (2º do A x 1º do B)

21de dezembro