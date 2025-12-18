menu hamburguer
AO VIVO: Acompanhe Campinas x Al-Rayyan no Mundial de Clubes masculino de vôlei

Partida é válida pela última rodada do Grupo A

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Thiago Fernandes
Dia 18/12/2025
20:28
Atualizado há 0 minutos
Campinas enfrenta Zawiercie no Mundial de Vôlei (Foto: Volleyball World)
imagem cameraCampinas no Mundial de Clubes masculino de vôlei (Foto: Volleyball World)
O Campinas e o Al-Rayyan, do Catar, se enfrentam nesta quinta-feira (18). Pela última rodada do Grupo A do Mundial de Clubes masculino de vôlei, as equipes entram em quadra às 20h30 (de Brasília), no Ginásio Mangueirinho, em Belém, no Pará. A partida tem transmissão da CazéTv (Youtube) e da VBTV (streaming). ATUALIZAÇÃO: Campinas 0 x 1 Al-Rayyan

Acompanhe o jogo

Segundo set - Campinas 3 x 2 Al-Rayyan

  • Maurício Borges erra o saque
  • Bloqueio simples do Witallo!!
  • Primeiro ponto do segundo set é do Campinas

Primeiro set - Campinas 18 x 25 Al-Rayyan

  • Al-Rayyan fecha o primeiro set
  • Campinas salva o primeiro
  • Set point para o Al-Rayyan
  • Maurício Borges explora o bloqueio e fecha um rally recheado de erros
  • Bom rally termina em ataque para fora do Al-Rayaan
  • Judson saca na rede. É o quinto erro de saque campinense
  1. Oposto do Al-Rayyan coloca no chão. Sem dó!
  • MONSTER BLOCK do Judson!!!
  1. Largada para fora do Acerola
  1. Ataque para fora do Acerola
  • Ace do time catari
  1. Acerola saca para fora
  1. Agora foi a vez de Acerola usar o block
  • Adriano explorando o bloqueio!
  • Al-Rayyan tem cinco de vantagem. 14 a 9
  • Horacio Dileo para o jogo
  • Oposto usa o bloqueio campinense e marca o 12º da equipe
  • Erro de saque do Bruninho
  • O Al-Rayyan abre trê pontos de vantagem
  1. Linda bola de segunda do Bruninho
  • Largada do ponteiro cai na quadra campinense
  1. Acerola na diagonal!
  • Judson pelo meio!
  • Bruninho passa de manchete para fora
  • Erro de saque do Campinas
  • Adriano usando a mão de fora
  • O primeiro ponto é campinense

🟢 BOLA NO AR! Começa a partida

Campinas x Praia Clube no Mundial de Clubes masculino de vôlei (Foto: Volleyball World)
Campinas x Praia Clube no Mundial de Clubes masculino de vôlei (Foto: Volleyball World)

O Campinas vem de uma derrota e uma vitória na competição internacional e já está classificado para a semifinal, com a derrota do Praia Clube para o Zawiercie, da Polônia. Na semifinal, o time campinense enfrenta o Perugia, da Itália. O pentacampeão Cruzeiro, terceiro representante do Brasil no Mundial, se juntou ao Praia e também caiu na fase de grupos.

Grupos do Mundial de Clubes masculino de vôlei

GRUPO A

  • Vôlei Renata (BRA) 
  • Praia Clube (BRA)
  • Aluron CMC Warta Zawiercie (POL)
  • Al-Rayyan Sports Club (CAT)

GRUPO B

  • Sada Cruzeiro (BRA)
  • Sir Sicoma Monini Perugia (ITA)
  • Swehly Sports Club (LIB)
  • Osaka Bluteon (JPN)

Programação

18 de dezembro

  • 10h: Cruzeiro x Perugia
  • 13h30: Swehly x Osaka Bluteon
  • 17h: Praia Clube x Warta Zawiercie
  • 20h30: Campinas x Al-Rayyan

20 de dezembro

  • 13h: semifinal 1 - (1º do A x 2º do B)
  • 16h30: semifinal 2 - (2º do A x 1º do B)

21de dezembro

  • 15h: disputa pelo bronze
  • 18h30: final

