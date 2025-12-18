Corinthians renova com a marca Boca Rosa, de Bianca Andrade

A parceria se mantém. O Corinthians e a Boca Rosa Beauty, marca de cosméticos da empresária e influenciadora Bianca Andrade, anunciaram a renovação de seu acordo de patrocínio. O acordo é válido para as categorias de base do vôlei feminino para a temporada 2026. A extensão do contrato foi anunciada durante evento de encerramento da temporada, na última quinta-feira, no Parque São Jorge, em São Paulo (SP).

A parceria, iniciada em 2023, mantém o investimento nas categorias que vão das idades Sub-13 ao Sub-17, com a marca Boca Rosa estampando uniformes. A influenciadora segue com o título de "madrinha".

- O esporte é um espaço que tem o poder de criar uma nova realidade. E é com esse pensamento que pelo terceiro ano consecutivo Boca Rosa patrocina o time de base do vôlei feminino do Corinthians - publicou Bianca, no Instagram. E ela completou:

- É lindo ver o quanto meninas tão jovens podem inspirar a gente! Que 2026 seja um ano e tanto pra gente meninas, contem comigo!

A noite foi marcada também pelo anúncio de três novas parceiras para o vôlei do Corinthians. São elas o Colégio Dourado, o Expresso Rio Vermelho e a Sampel Indústria.

No clube, déficit

O Corinthians fechou os dez primeiros meses de 2025 com déficit acumulado de R$ 204,2 milhões, conforme apontado no balancete financeiro divulgado em outubro. O resultado negativo teve como principal responsável o departamento de futebol, que apresentou despesas superiores às receitas e encerrou o período com saldo negativo de R$ 377 milhões.

A dívida bruta do clube alvinegro, levando em conta o débito com a Caixa Econômica Federal, está avaliado em R$ 2,7 bilhões. No futebol, o Corinthians registrou prejuízo operacional de R$ 71,3 milhões. Mesmo com a entrada de recursos provenientes da venda de atletas e de outras receitas não operacionais, o clube fechou o período ainda no vermelho, com déficit de R$ 21,4 milhões.