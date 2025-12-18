Nesta quinta-feira (18), o Campinas foi derrotado pelo Al-Rayyan, do Catar, por 3 sets a 0, nas parciais 18/25, 29/31, 19/25. A partida, válida pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes masculino de vôlei, aconteceu no Ginásio do Mangueirinho, em Belém, no Pará. ➡️ Veja os lances do confronto

Mesmo com a derrota, o Campinas avança à semifinal do campeonato na segunda posição do Grupo A. Já o Al- Rayyan se despede do Mundial, após conquistar sua primeira vitória. Na próxima fase, o time brasileiro encara o Perugia, da Itália.

Como foi o jogo?

A equipe catari começou muito bem e o início do jogo foi equilibrado. No entanto, o Campinas não se encontrou no primeiro set, cometeu erros importantes e viu o Al-Rayyan, seguro na partida, fechar a primeira parcial 25 a 18.

O segundo set foi marcado do início ao fim por traços acirrados. O Campinas aumentou seu volume de jogo, mas não conseguiu manter sequência e esbarrou em um ótimo desempenho dos atacantes adversários. Assim, a parcial teve fim apenas no 31 a 29, em ataque forte na diagonal do oposto do time catari.

Campinas x Al-Rayyan no Mundial de Clubes masculino de vôlei (Foto: Volleyball World)

Para o terceiro set, o Campinas, já classificado, voltou com um time alternativo. A parcial começou equilibrada, mas o Al-Rayyan espaçou na metade e, sem sustos, segurou a diferença até o final. Assim, o time catari venceu a terceira parcial por 25 a 19 e fechou o jogo em sets diretos.

