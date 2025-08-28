Futsal: Brasil x Argentina agita a Copa Mundo, e Lance! transmite

A segunda partida desta quinta-feira (28), pela Copa Mundo do Futsal Feminina, está sendo um duelo entre Brasil (Faculdade Sogipa) e Argentina (Pinocho). A partida em Cascavel, no Paraná, tem transmissão do Youtube do Lance!



De pênalti, Brenda abriu o placar para o time brasileiro no final do primeiro tempo.

Lacomba empatou e virou para as argentinas no início da etapa final.

Também nesta quinta, em duelo de equipes já eliminadas, as colombianas do La Perla se despediram com goleada da Copa Mundo do Futsal Feminina. Nesta quinta-feira (28), em Cascavel, no Paraná, na terceira e última rodada da fase de grupos, a equipe goleou o Club Padre Carlos Mugica, da Argentina, por 8 a 0, com transmissão do Youtube do Lance!.

Aos cinco minutos do primeiro tempo, Tarache abriu o placar. Dois minutos depois, Castillo ampliou. Ainda na etapa inicial, Castillo fez 3/0. Avedaño fez o quarto, e o La Perla chegou ao quinto ainda no primeiro tempo, com Tarache novamente. Ainda deu tempo para Calderon fazer o sexto.

Na etapa final, Rosas fez o sétimo para as colombianas. Com um belo chute de longe, Castillo estufou novamente as redes do Mugica, dandon números finais.

Com três gols, Castillo foi a melhor em quadra nos 8 a 0 do La Perla (Foto: Maurício Moreira/Divulgação)

Relembre como foram as partidas de quarta-feira

Na abertura da rodada de quarta-feira, a Sogipa venceu a sua primeira partida na Copa : 3 a 1 na Juventas, da Colômbia. Reveja o jogo no Youtube do Lance! aqui.

Em seguida, o Normanochka venceu a sua segunda partida na Copa Mundo do Futsal. Dessa vez, as russas emplacaram 4 a 0 no colombiano La Perla. Reveja o jogo no Youtube do Lance! aqui.

Em uma virada espetacular, a equipe do NY Ecuador garantiu sua classificação para a próxima fase da Copa Mundo de Futsal Feminina ao golear o time argentino Padre Mujica por 8 a 1. No Youtube do Lance!, você pode rever o jogo. Clique aqui.

Em uma atuação dominante, o tricampeão Stein Cascavel resolveu o clássico contra o Pinocho, da Argentina, com um início de jogo fulminante, abrindo 3 a 0 nos primeiros minutos com gols de Giovanna Silva, Luana e Duda. Confira todo o jogo no Youtube do Lance!, clique aqui.



As oito equipes da Copa Mundo do Futsal Feminina estão divididas em dois grupos de quatro. Avançam às semifinais de sexta-feira as duas melhores de cada chave, enquanto a final acontece no sábado.

Abaixo, os resultados de quarta-feira:



A seguir, a programação desta quinta-feira (28):





Abaixo, a classificação após as duas primeiras rodadas:

La Perla (de branco) e Padre Carlos Mugica na Copa Mundo do Futsal Feminina (Foto: Maurício Moreira/Divulgação)

