Filipe Luís, do Flamengo, e outros 'boleiros' marcam presença no Rio Open
Técnico rubro-negro acompanha partidas na quadra central do Jockey Club
Técnico do Flamengo, Filipe Luís esteve presente no Rio Open nesta segunda-feira (16). Ele acompanhou as partidas dos brasileiros Gustavo Heide e João Reis na quadra central do Jockey Club.
Fã assumido de tênis, o treinador vibrou a cada ponto conquistado pelos brasileiros. Além de Filipe, outros personagens do mundo do futebol marcaram presença no evento. O auxiliar-técnico e ex-zagueiro do Mais Querido, Rodrigo Caio, foi um dos nomes que aproveitaram o primeiro dia da chave principal.
Não só os rubro-negros, porém, estiveram presentes nesta segunda de Rio Open. Lateral-direito do Botafogo, Vitinho também acompanhou as partidas na quadra Guga Kuerten.
Quem voltou a prestigiar o torneio foi o ex-jogador Dejan Petkovic. O sérvio ídolo do Flamengo, como no último sábado (14), assistiu à vitória do compatriota Dusan Lajovic na quadra 2. Depois, acompanhou a derrota de Gustavo Heide na quadra central.
