Filipe Luís, do Flamengo, e outros 'boleiros' marcam presença no Rio Open

Técnico do Flamengo, Filipe Luís esteve presente no Rio Open nesta segunda-feira (16). Ele acompanhou as partidas dos brasileiros Gustavo Heide e João Reis na quadra central do Jockey Club.

continua após a publicidade

➡️ João Fonseca elogia Thiago Monteiro, amigo e rival na estreia

Fã assumido de tênis, o treinador vibrou a cada ponto conquistado pelos brasileiros. Além de Filipe, outros personagens do mundo do futebol marcaram presença no evento. O auxiliar-técnico e ex-zagueiro do Mais Querido, Rodrigo Caio, foi um dos nomes que aproveitaram o primeiro dia da chave principal.

➡️ João Fonseca x Thiago Monteiro na estreia do Rio Open; horário e onde assistir

Não só os rubro-negros, porém, estiveram presentes nesta segunda de Rio Open. Lateral-direito do Botafogo, Vitinho também acompanhou as partidas na quadra Guga Kuerten.

continua após a publicidade

Quem voltou a prestigiar o torneio foi o ex-jogador Dejan Petkovic. O sérvio ídolo do Flamengo, como no último sábado (14), assistiu à vitória do compatriota Dusan Lajovic na quadra 2. Depois, acompanhou a derrota de Gustavo Heide na quadra central.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

continua após a publicidade

Técnico do Flamengo, Filipe Luís marca presença no primeiro dia da chave principal do Rio Open (Foto: Lucas Borges / Lance!)

🍀 Aposte na vitória de João Fonseca no Rio Open

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável