João Fonseca x Thiago Monteiro na estreia do Rio Open; horário e onde assistir

A boa notícia para a torcida brasileira é que, pelo menos, um anfitrião estará nas oitavas de final do Rio Open. Isso porque os amigos João Fonseca e Thiago Monteiro se enfrentam, nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), na primeira rodada de simples, em confronto inédito.

Perguntado pelo Lance! se vê como azar enfrentar um compatriota, após um ano e 11 meses, justamente na estreia do Rio Open, o número 1 do Brasil respondeu:

João Fonseca elogia Monteiro

- Não vejo como azar, mas como oportunidade, ainda mais aqui no Rio Open, acho que vai ser super legal. O Thiago é um grande amigo, já treinamos várias vezes, compartilhamos time na Davis algumas vezes também. É um ótimo jogador, todos sabemos a história que ele tem, a humildade que ele tem, o carisma, sabemos que aqui no Rio Open ele joga um belíssimo tênis, gosta de jogar com a torcida, tem vindo de um bom momento. E estou jogando um bom tênis, confiante, tem tudo pra ser um bom jogo, espero que seja um bom jogo, e vamos com tudo.

Enquanto o carioca, de 19 anos, busca a primeira vitória em três jogos no ano, o amigo furou o qualifying no Jockey Club, vencendo dois jogos.

Quem vencer a partida entre João Fonseca e Monteiro enfrenta, nas oitavas de final, o paulista Igor Marcondes ou o peruano Ignacio Buse.

Logo após o duelo entre os brasileiros, o caçula e debutante do Rio Open, o goiano Guto Miguel, de 16 anos, desafia o qualifier Vilius Galbas (126º do mundo).

João Fonseca x Thiago Monteiro

Estreia do Rio Open

Horário: 19h (de Brasília)

Transmissão: Sportv 3