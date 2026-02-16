Brasileiros acumulam derrotas na primeira rodada do Rio Open

O primeiro dia da chave principal do Rio Open não foi favorável aos brasileiros. Os três representantes do Brasil que entraram em quadra na disputa de simples foram derrotados e deram adeus ao torneio logo na primeira rodada. A única vitória "da casa" veio nas duplas, com João Fonseca e Marcelo Melo, em partida que abriu a quadra principal.

Gustavo Heide não foi páreo para Vit Kopriva, da República Checa. Mesmo com apoio do público, que lotou as arquibancadas da quadra central do Jockey Club, o brasileiro foi derrotado em 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6.

Também na quadra principal, João Reis também perdeu por 2 sets a 0. O adversário foi Yannick Hanfmann, da Alemanha, que fechou a partida com parciais de 7/6 e 6/4.

Na quadra 1, foi Igor Marcondes, vindo do qualyfing, que não conseguiu a vitória. O brasileiro saiu na frente, vencendo o primeiro set em 6/4, mas cedeu a virada com parciais de 7/5 e 6/4 e acabou perdendo por 2 sets a 1 para o peruano Ignacio Buse. Este será o adversário do vencedor do duelo entre João Fonseca e Thiago Monteiro, neste terça-feira (17).

João Reis em ação na primeira rodada do Rio Open (Foto: Divulgação / Rio Open)

Vitória nas duplas

A dupla formada por João Fonseca e Marcelo Melo venceu Román Burruchaga e Andrea Pellegrino na primeira rodada do Rio Open. Os brasileiros dominaram os adversários de Argentina e Itália, respectivamente, e fecharam o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6/4 nas parciais.

Fonseca e Melo enfrentarão a dupla vencedora do duelo entre os argentinos Máximo Gonzalez e Andrés Molteni e Gonzalo Escobar e Jean-Julien Rojer, de Equador e Holanda, respectivamente, com data e horário e definir.

