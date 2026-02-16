João Fonseca elogia Thiago Monteiro, amigo e rival na estreia no Rio Open

Nesta terça, às 19h, João Fonseca estreia nas simples no Rio Open justamente com um grande amigo e compatriota, Thiago Monteiro. O número 1 do Brasil e 38º do mundo chega confiante para o inédito duelo, após vencer, nesta segunda, a primeira rodada das duplas, ao lado do mineiro Marcelo Melo: duplo 6/4 contra o argentino Roman Burruchaga e o italiano Andrea Pellegrino.

Perguntado pelo Lance! se vê como azar enfrentar um compatriota, após um ano e 11 meses, justamente na estreia do Rio Open, o número 1 do Brasil respondeu:

- Não vejo como azar, mas como oportunidade, ainda mais aqui no Rio Open, acho que vai ser super legal. O Thiago é um grande amigo, já treinamos várias vezes, compartilhamos time na Davis algumas vezes também. É um ótimo jogador, todos sabemos a história que ele tem, a humildade que ele tem, o carisma, sabemos que aqui no Rio Open ele joga um belíssimo tênis, gosta de jogar com a torcida, tem vindo de um bom momento. E estou jogando um bom tênis, confiante, tem tudo pra ser um bom jogo, espero que seja um bom jogo, e vamos com tudo.

A última vez que o carioca jogou diante de um brasileiro foi em sua primeira de quatro finais de Challenger na carreira, a única que perdeu: em março de 2024, em Assunção, no Paraguai. O título, na ocasião, ficou com o paulista Gustavo Heide.

Parceiro de João Fonseca celebra a vitória

Atual campeão de duplas no Jockey Club, ao lado do gaúcho Rafael Matos, Melo celebrou a vaga às quartas de final, ao lado de Fonseca:

Acho que o Rio é um lugar muito especial para ambos. Conseguimos juntar toda essa energia positiva. Vínhamos treinando muito bem, jogando bem, mas às vezes a vitória não vem. É questão de continuar treinando. E, oportunidades como essa, se não estivéssemos bem treinados, com o físico em dia, não ganharíamos. Então, isso mostra que estamos fazendo um trabalho muito intenso.