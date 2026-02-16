Gustavo Heide luta, mas perde para checo e cai na primeira rodada do Rio Open
Brasileiro tem início de jogo ruim e leva 2 sets a 0 do adversário
- Matéria
- Mais Notícias
Gustavo Heide deu adeus à disputa do Rio Open nesta segunda-feira (16), com derrota para Vit Kopriva, da República Checa, na primeira rodada do torneio. Mesmo com apoio do público, que lotou as arquibancadas da quadra principal do Jockey Club, o brasileiro não foi páreo para o adversário, que fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6.
Relacionadas
- Tênis
João Fonseca elogia Thiago Monteiro, amigo e rival na estreia no Rio Open
Tênis16/02/2026
- Fora de Campo
Brasileiros reagem à estreia de João Fonseca no Rio Open: ‘Estavam errados’
Fora de Campo16/02/2026
- Tênis
João Fonseca e Marcelo Melo vencem em estreia no Rio Open e avançam nas duplas
Tênis16/02/2026
➡️ Alcaraz vence ponto insano contra Djokovic na final do Australian Open
➡️ Precoce, Alcaraz caminha para se tornar maior tenista da história aos 30 anos
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Como foi o jogo no Rio Open?
O brasileiro não conseguiu encaixar seu jogo desde o início. Logo no primeiro game, Heide foi pouco efetivo no saque e cedeu quebra para Kopriva. O cenário se repetiu no serviço deguinte de Gustavo, e o checo rapidamente abriu 4/0.
Gustavo ainda ensaiou reação, confirmando dos dois serviços seguintes e tendo três break points no oitavo game. Contudo, Kopriva conseguiu reverter a situação e confirmar o saque, fechando o primeiro set em 6/2.
O segundo set começou como o primeiro: Heide cedeu quebra ao adversário e já começou atrás no placar. Desta vez, porém, o brasileiro devolveu a quebra e levou o jogo para o tie-break. Mesmo assim, Kovipra levou a melhor por 7/6, com 7 a 5 no game decisivo.
🍀 Aposte na vitória de João Fonseca no Rio Open
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias