Gustavo Heide deu adeus à disputa do Rio Open nesta segunda-feira (16), com derrota para Vit Kopriva, da República Checa, na primeira rodada do torneio. Mesmo com apoio do público, que lotou as arquibancadas da quadra principal do Jockey Club, o brasileiro não foi páreo para o adversário, que fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6.

Como foi o jogo no Rio Open?

O brasileiro não conseguiu encaixar seu jogo desde o início. Logo no primeiro game, Heide foi pouco efetivo no saque e cedeu quebra para Kopriva. O cenário se repetiu no serviço deguinte de Gustavo, e o checo rapidamente abriu 4/0.

Gustavo ainda ensaiou reação, confirmando dos dois serviços seguintes e tendo três break points no oitavo game. Contudo, Kopriva conseguiu reverter a situação e confirmar o saque, fechando o primeiro set em 6/2.

O segundo set começou como o primeiro: Heide cedeu quebra ao adversário e já começou atrás no placar. Desta vez, porém, o brasileiro devolveu a quebra e levou o jogo para o tie-break. Mesmo assim, Kovipra levou a melhor por 7/6, com 7 a 5 no game decisivo.

Gustavo Heide saca na derrota na estreia no RIo Open (Foto: João PIres/Fotojump)

