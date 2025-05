Lutador do UFC cobra foco de Alex Poatan em revanche contra Ankalaev

Mesmo sem o cinturão do meio pesado, Alex "Poatan" Pereira segue como um dos principais nomes do UFC, mas, para Sean Strickland, o brasileiro precisa reduzir o ritmo fora do octógono. Em entrevista ao canal Red Corner MMA, o ex-campeão dos médios (84 kg) sugeriu que o atleta redirecione o foco à possível revanche contra Magomed Ankalaev.

Falta de comprometimento?

Strickland elogiou as conquistas de Poatan, mas demonstrou preocupação com a frequência de compromissos e viagens do lutador. Segundo ele, esse tipo de exposição pode prejudicar o desempenho diante de um oponente com o perfil estratégico de Ankalaev.

— O Alex se sacrificou demais. Quantas defesas ele fez mudando de categorias? O Ankalaev só descansou por um tempo. O Alex ainda é uma estrela, não pode sair de casa. Ninguém sabe quem é o Ankalaev. Isso cobra um preço na mente — afirmou.

Pouco treino?

Ankalaev venceu Alex Poatan por decisão unânime no UFC 313 e ficou com o título dos meio pesado. Desde então, o russo tem provocado o brasileiro nas redes sociais, alegando foco total nos treinos, em contraste com a agenda promocional de Pereira.

— Para Strickland, a chave para o brasileiro voltar ao topo está na mudança de postura. “Se o Alex der um passo atrás, limpar o cérebro e parar de viajar pela p*** do mundo todo, acho que ele tem uma chance legítima de vencer — declarou.