Após bater o recorde no Australian Open com o forehand mais rápido da edição, João Fonseca impressionou novamente no Miami Open no sábado (23). Durante sua vitória sobre o francês Ugo Humbert, 20º do mundo, o brasileiro atingiu a velocidade de 181 km/h com o golpe de direita.

Fonseca quebrou o serviço de Humbert logo no início e manteve o jogo sólido até o fim, confirmando todos os seus saques. Com a vitória, o brasileiro se tornou o mais jovem tenista a alcançar a terceira rodada de um Masters 1000 desde Carlos Alcaraz, em 2021.

Como foi a partida de João Fonseca no Miami Open?

João Fonseca vence Ugo Humbert na segunda rodada do Miami Open (Foto: Rich Storry / AFP)

João Fonseca venceu o 20º colocado do mundo, Ugo Humbert, por 6/4 e 6/3 em apenas 1h10m, avançando para a terceira rodada do Masters 1000 de Miami. Esse é o melhor desempenho de sua carreira no torneio.

O brasileiro, que já havia superado o anfitrião Leaner Tien na estreia, se destacou pela sua performance sólida e conquistou a primeira vitória em três tentativas na terceira fase de um torneio dessa categoria. Com o feito, Fonseca se aproxima de um novo marco em sua jovem trajetória no tênis.

Veja vídeo de forehand de João Fonseca:

Terceira vitória contra top 20

A deste sábado foi a terceira vitória de João Fonseca contra top 20 na carreira. A primeira foi em dezembro do ano passado, na estreia no NextGen Finals, na Arábia Saudita, sobre o francês Arthur Fils (20º). Um mês depois, em sua estreia em Grand Slams, o brasileiro derrotou ninguém menos do que o russo Andrey Rublev (9º) do mundo, em sua maior vitória na carreira.