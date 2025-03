Número 20 do mundo e com sete títulos ATP no currículo, Ugo Humbert se mostrou impressionado com João Fonseca neste sábado. Isso porque o brasileiro, aos 18 anos, precisou de apenas 1h10m para derrotar o tenista francês e alcançar, pela primeira vez, a terceira rodada de um Masters 1000 na carreira.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Humbert havia vencido o brasileiro em janeiro, na Copa Davis, em casa, e agora levou o troco:



- Ele é um jogador que está progredindo. Ele explodiu nas últimas semanas, teve uma sequência de vitórias e não há dúvidas de que ele desempenhará um papel de liderança nos próximos anos - apostou o francês em palavras ao jornal L´Equipe.

Humbert comentou algo que achou raro no brasileiro:



- Ele jogou muito bem. Raramente joguei com um cara que jogasse tão rápido. Eu já jogo rápido, mas ele joga ainda mais rápido. Tive um pouco dessa sensação quando joguei contra Alcaraz (Carlos, espanhol, número 3 do mundo) na Copa Davis e contra Sinner (Jannick, italiano, líder do ranking) em Roma. Ele me venceu em todos os lugares e fez uma ótima partida. Uma partida um pouco difícil para mim. Eu aguentei até o fim, mas ele foi mais forte do que eu hoje - reconheceu.



continua após a publicidade



Saque foi fundamental para vitória de João Fonseca



O saque e o apoio da torcida foram, na opinião de João Fonseca, fundamentais novamente na vitória contra Humbert:

- Foi um jogo duro, contra um grande jogador, tinha enfrentado ele na Copa Davis, lugares diferentes, com condições diferentes. Lá ele estava com a torcida mais pra ele, com uma condição mais rápida, indoor, e ele estava comandando melhor os pontos. E aqui eu estava com a torcida a meu favor, condições que eu gosto, estava me sentindo muito bem dentro de quadra. Fiz uma boa primeira rodada, que me deu mais confiança para seguir. Consegui entrar muito bem, uma quebra logo no começo, imponto um bom ritmo de jogo. Hoje o essencial foi o saque, não dando oportunidades para ele durante o jogo. E essa parte mental fiz muito bem, então feliz com a forma como encarei o jogo hoje, difícil.

'Acostumado a grandes estágios' e 'João Sem Medo' como colocou a ATP em seu site oficial ao se referir a mais uma vitória, João Fonseca, de fato, não mostrou qualquer nervosismo neste sábado. O brasileiro se impôs desde o início, diante de um atônito adversário, que não teve qualquer break point em todo o jogo. Foram 5 aces neste sábado.

continua após a publicidade

Na próxima rodada, o filho caçula do casal Roberta e Christiano Fonseca enfrenta o australiano Alex de Minaur (11º) ou o chinês Yunchaokete Bu (69º).