Em uma de suas melhores atuações na carreira, João Fonseca não deu chances, neste sábado (21), ao francês Ugo Humbert (20º do mundo). Após a festa com a torcida que lotou a quadra central do Masters 1000 de Miami mais uma vez, o número 1 do Brasil e 60º do planeta recebeu o carinho dos pais, Roberta e Christiano.

Na opinião de Fonseca, o apoio vindo das arquibancadas foi, novamente, fundamental:

- Foi um jogo duro, contra um grande jogador, tinha enfrentado ele na Copa Davis, lugares diferentes, com condições diferentes. Lá ele estava com a torcida mais pra ele, com uma condição mais rápida, indoor, e ele estava comandando melhor os pontos. E aqui eu estava com a torcida a meu favor, condições que eu gosto, estava me sentindo muito bem dentro de quadra. Fiz uma boa primeira rodada, que me deu mais confiança para seguir. Consegui entrar muito bem, uma quebra logo no começo, imponto um bom ritmo de jogo. Hoje o essencial foi o saque, não dando oportunidades para ele durante o jogo. E essa parte mental fiz muito bem, então feliz com a forma como encarei o jogo hoje, difícil.

Em entrevista à ESPN, o número 1 do Brasil também celebrou a maneira sacou neste sábado:



- Muito feliz com a maneira como saquei hoje. O saque, para a gente, é como a namorada: ninguém tira de nós - disse, rindo.



Contando com as cinco vitórias no Challenger de Phoenix, semana passada, onde foi campeão, o brasileiro chega a sete triunfos seguidos na temporada. Em Miami, na estreia, a vítima do pupilo de Guilherme Teixeira foi o americano o Leaner Tien (66º), de virada, numa batalha de 2h22m. Neste sábado, no entanto, o tenista carioca precisou de apenas 1h10m para se vingar do seu algoz na Copa Davis, em janeiro.

'Acostumado a grandes estágios', como colocou a ATP em seu site oficial ao se referir a mais uma vitória, João Fonseca, de fato, não mostrou qualquer nervosismo neste sábado. O brasileiro se impôs desde o início, diante de um atônito adversário, que não teve qualquer break point em todo o jogo. Foram 5 aces neste sábado.



João Fonseca volta à quadra na segunda-feira

Em toda a partida, João Fonseca, apresentando um nível altíssimo de tênis, cometeu apenas 10 erros não-forçados, contra 22 do adversário. O número 1 do Brasil também foi mais agressivo e preciso que o rival, com 16 winners (jogadas vencedoras), enquanto Humbert fez 12.



Mais jovem tenista a chegar à terceira rodada de um Masters 1000 desde o fenômeno Carlos Alcaraz, em 2021, em Paris, João Fonseca também é o mais jovem desde o argentino Juan Martin Del Potro, em 2007, a vencer duas partidas na chave principal na Flórida.

O terceiro adversário do número 1 do Brasil sairá do confronto entre o australiano Alex de Minaur (11º) e o chinês Yunchaokete Bu (69º).





Terceira vitória contra top 20

A deste sábado foi a terceira vitória do pupilo de Guilherme Teixeira contra top 20 na carreira. A primeira foi em dezembro do ano passado, na estreia no NextGen Finals, na Arábia Saudita, sobre o francês Arthur Fils (20º). Um mês depois, em sua estreia em Grand Slams, o brasileiro derrotou ninguém menos do que o russo Andrey Rublev (9º) do mundo, em sua maior vitória na carreira. Até agora, claro...