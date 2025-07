O técnico Zé Roberto Guimarães definiu as 14 jogadoras da Seleção Brasileira de vôlei para o primeiro confronto da terceira semana da VNL feminina, e trouxe algumas novidades. O Brasil estreia na madrugada desta terça (8) para quarta (9), à meia-noite (horário de Brasília), contra a Bulgária, no Japão.

continua após a publicidade

Entre as novidades, destaca-se o retorno da oposta Kisy, que ficou de fora das semanas anteriores por estar em recuperação após uma temporada intensa no Minas. A líbero Marcelle também volta ao time após se recuperar de uma lesão no joelho, reforçando a equipe para a fase final. Nos oito jogos anteriores, a Seleção Brasileira contou com a titular Laís e a reserva Kika Motta como opções na posição. Com o retorno de Marcelle, Kika Motta não entrou na lista de convocadas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara

Ponteiras: Ana Cristina, Gabi e Júlia Bergmann

Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia

Líberos: Laís e Marcelle

A oposta Jheovana e a ponteira Helena estão com a delegação no Japão e podem ser utilizadas em outras partidas. A ponteira Aline Segato não viajou com a equipe e o motivo de sua ausência não foi divulgado.

continua após a publicidade

Kisy em ação pela Seleção Brasileira de vôlei feminino (Foto: Divulgação / Volleyball World)

➡️Premiação da VNL feminina pode ultrapassar US$ 1 milhão

Tudo sobre o jogo entre Brasil e Bulgária pela VNL feminina (onde assistir, horário e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil e Bulgária

3° semana — Liga das Nações

📆 Data e horário: Quarta-feira, 9 de julho, às 0h (de Brasília)

📍 Local: Chiba, no Japão

👁️ Onde assistir: SporTV e VBTV

➡️ Clique para assistir no Sportv