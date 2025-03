Zebra belga tira Rublev e entra na rota de João Fonseca em Miami

João Fonseca, que, na terceira rodada em Miami, encara o o australiano Alex de Minaur (11º do mundo) ou o chinês Yunchaokete Bu (69º), pode ter um adversário belga na fase seguinte. Isso porque, neste sábado (22), Zizou Bergs (51º) surpreendeu o russo Andrey Rublev (9º), por 7/5 e 6/4, e, pela primeira vez, aos 25 anos, alcançou a terceira fase de um Masters 1000 na carreira. Foi, também, o primeiro triunfo do tenista da Bélgica diante de um top 10.



Ainda na quadra, o tenista belga se emocionou ao dedicar a façanha deste sábado ao avô, falecido recentemente:



O próximo adversário de Bergs (e que pode cruzar o caminho do brasileiro) é o experiente italiano Matteo Berrettini (30º, de 28 anos), algoz do francês Hugo Gaston (88º, de 24 anos), por 4/6, 6/3 e 6/3. Os dois se enfrentarão pela primeira vez na carreira.



Saque foi fundamental para vitória de João Fonseca



Também neste sábado, em atuação de gala na quadra central na Flórida, João Fonseca , não deu chances ao francês Ugo Humbert (20º do mundo). O saque e o apoio da torcida foram, nas palavras do pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá, fundamentais novamente:

- Foi um jogo duro, contra um grande jogador, tinha enfrentado ele na Copa Davis, lugares diferentes, com condições diferentes. Lá ele estava com a torcida mais pra ele, com uma condição mais rápida, indoor, e ele estava comandando melhor os pontos. E aqui eu estava com a torcida a meu favor, condições que eu gosto, estava me sentindo muito bem dentro de quadra. Fiz uma boa primeira rodada, que me deu mais confiança para seguir. Consegui entrar muito bem, uma quebra logo no começo, imponto um bom ritmo de jogo. Hoje o essencial foi o saque, não dando oportunidades para ele durante o jogo. E essa parte mental fiz muito bem, então feliz com a forma como encarei o jogo hoje, difícil.

'Acostumado a grandes estágios' e 'João Sem Medo' como colocou a ATP em seu site oficial ao se referir a mais uma vitória, João Fonseca, de fato, não mostrou qualquer nervosismo neste sábado. O brasileiro se impôs desde o início, diante de um atônito adversário, que não teve qualquer break point em todo o jogo. Foram 5 aces neste sábado.