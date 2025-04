Flamengo domina São Paulo no segundo tempo e vence pelo NBB

O Flamengo venceu o São Paulo por 105 a 86 em partida válida pela 25ª rodada do Novo Basquete Brasil, o NBB, nesta quinta-feira (3), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro–RJ. A equipe Rubro-Negra saiu atrás, mas após reagir no segundo quarto, dominou a outra metade da partida e saiu com a vitória. Alexey Borges, da equipe vencedora, foi o cestinha da partida com 21 pontos.

Na tabela, o Flamengo segue na segunda colocação, com 76,7% de aproveitamento, contra 86,7% do líder Minas, que venceu nesta quinta-feira contra o Pato Basquete. Já o São Paulo segue na má fase, com 14 derrotas em 15 partidas, e ocupa a 14º posição, com 35,5%.

🏀 Flamengo 105 x 86 São Paulo

A partida começou com o São Paulo melhor, com investidas bem sucedidas no garrafão. Na parte final do primeiro quarto, o Flamengo cresceu na partida e ficou a um ponto atrás, 18 a 17. Na sequência, o jogo ficou equilibrado, com ambas as equipes trocando pontos, mas com o Tricolor Paulista à frente do placar por 38 a 34.

Porém, na reta final, o Rubro-Negro teve ótima sequência de 11 pontos seguidos e assumiram a liderança por 45 a 38 e foram para o intervalo vencendo por 45 a 41. No terceiro quarto, o Flamengo foi brilhante. Com o coletivo da equipe do argentino Sergio Hernández em grande forma, o Rubro-Negro abriu 17 pontos, 75 a 58.

No lado do São Paulo, os arremessos de três pontos foram um problema, já que a equipe não acertou nenhuma no período. Além disso, cometeu diversas faltas, que o time da casa aproveitou para aumentar a diferença. Já no último quarto, a equipe Rubro-Negra seguiu no controle da partida e venceu de forma confortável por 105 a 86.

O Flamengo venceu o São Paulo por 105 a 86 no NBB (Foto: Paula Reis / Flamengo)

🏀 Outros resultados do NBB - quinta-feira (3)

(13º) Pato Basquete 72 x 75 Minas (1º)

(17º) Botafogo 64 x 85 Paulistano (12º)

🏀 Jogo de sexta-feira (4) do NBB

Bauru x União Corinthians — 19h30 — Ginásio Panela de Pressão

