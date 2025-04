Joel Embiid enfrenta nova cirurgia no joelho e desfalca o Sixers na temporada

O Philadelphia 76ers não poderá contar com Joel Embiid pelo resto da temporada 2024/25 da NBA. Fora das quadras desde fevereiro, o pivô passará por nova cirurgia no joelho esquerdo devido a uma lesão crônica. Segundo o jornalista Shams Charania, da "ESPN", o procedimento médico será realizado na próxima semana.

O desfalque de Embiid na atual temporada já está confirmada pelo Philadelphia 76ers. No entanto, o retorno do pivô no alto nível do basquete depende da recuperação completa do joelho. Com isso, nova avaliação será realizada seis semanas após a artroscopia.

Eleito o MVP em 2023, Joel Embiid enfrenta problemas no joelho esquerdo desde a temporada passada, quando passou pela primeira cirurgia no membro. Na época, o jogador do Sixers entrou em quadra em apenas 39 jogos antes do procedimento. O pivô, no entanto, voltou a jogar nos playoffs e ainda defendeu a seleção dos Estados Unidos nas Olimpíadas de Paris.

A temporada foi curta mais uma vez para Embiid, que jogou apenas 19 partidas na NBA 2024/25. Apesar dos problemas com lesões, o pivô mantém boas médias pelo Sixers, com 23,8 pontos, 8,2 rebotes e 4,5 assistências por noite.

