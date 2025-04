NBB: Vasco amplia má fase do Paulistano e Minas bate o Brasília fora de casa

Dois jogos movimentaram a 25ª rodada do NBB, nesta terça-feira (1). No Ginásio de São Januário, o Vasco aproveitou a má fase do Paulistano e venceu por 78 a 66. Já na outra partida, o Minas visitou o Brasília e derrotou a equipe da capital por 77 a 63.

🏀 Vasco 78 x 66 Paulistano

No Rio de Janeiro, o Vasco derrotou o Paulistano por xx a xx e aumentou a sequência negativa da equipe de São Paulo. O time paulista começou melhor, com Brunão monopolizando os ataques da equipe, com 10 pontos no primeiro quarto. Atrás por 19 a 14, o Cruz-Maltino reagiu antes do intervalo, com atuação coletiva forte, aproveitando os arremessos do perímetro, os cariocas viraram para 38 a 31.

Maior pontuador do jogo com 22 pontos, Paulo Scheuer foi decisivo no segundo tempo. O ala ajudou a manter a vantagem vascaína, que ficou ameaçada no terceiro quarto, após o Paulistano encostar no placar por 46 a 45. Porém, o Vasco foi ao último quarto vencendo por 58 a 47. Na sequência, o Cruz-Maltino aumentou a diferença e consolidou a vitória por 78 a 66.

Com a vitória, o Vasco sobe para a sexta colocação, com 56.7% de aproveitamento. Do outro lado, o Paulistano amarga a sexta derrota seguida e segue na 12ª posição, com 43.3%.

O Vasco venceu o Paulistano por 78 a 66 (Foto: Mauricio Almeida/R10 Score Vasco)

🏀 Brasília 63 x 77 Minas

O Minas visitou o Brasília e venceu por 77 a 63. A partida foi equilibrada no primeiro tempo, com a equipe da capital melhor no primeiro quarto, onde vencia por 25 a 20, mas visitantes reagiram e viraram antes do intervalo, por 49 a 38, com Juan Arengo, cestinha da partida com 25 pontos, em noite inspirada na Arena BRB Nilson Nelson.

Na volta para o terceiro quarto, a defesa do Minas apareceu ao ceder apenas seis pontos. Enquanto isso, no ataque, marcaram 11 e ampliaram a vantagem para 60 a 47. No último quarto, o Minas chegou a liderar por 21, 77 a 56, mas na reta final, viu Lucas Lacerda marcar sete pontos seguidos e diminuiu a derrota para 77 a 63.

Na tabela de classificação, o Minas segue na liderança do NBB, com 86.2% de aproveitamento. Já o Brasília está na quarta colocação, com 63.3%.

O Minas venceu o Brasília por 77 a 63 (Foto: Matheus Maranhão / CAIXA Brasília)

