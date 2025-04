Ja Morant voltou a se envolver com polêmicas por causa de "armas". Desta vez, o armador do Memphis Grizzlies fez um gesto de arma para o banco do Golden State Warriors durante a derrota em casa na última terça-feira (1º). Segundo o jornalista Shams Charania, da "ESPN", a NBA chegou a abrir uma investigação sobre a atitude do jogador, mas a punição foi apenas uma advertência.

continua após a publicidade

➡️ Governador de São Paulo projeta jogo da NBA no Brasil: ‘Somos pé-quente’

O lance aconteceu durante a vitória por 134 a 125 do Warriors sobre o Grizzlies. Na ocasião, os jogadores de ambos os times voltavam para o banco após o fim da partida, quando Ja Morant fez o gesto em direção ao elenco do Golden State. Antes do ocorrido, o armador havia se desentendido com Buddy Hield, que o provocara.

De acordo com informações do jornalista, a NBA não interpretou o ato da última terça-feira (1º) de Ja Morant de natureza violenta, e sim inapropriado. Com isso, o jogador do Grizzlies e Hield continuam com "apenas" uma advertência.

continua após a publicidade

Tradução: "A NBA emitiu advertências — sem mais penalidades — para Ja Morant, do Grizzlies, e Buddy Hield, do Warriors, com ambos os times, por gestos na noite de terça-feira, fontes disseram à ESPN. A liga decidiu que as comemorações não tinham a intenção de ser violentas por natureza, mas eram inapropriadas e deveriam ser evitadas."

Não é a primeira vez que Ja Morant é investigado e punido pela NBA por problemas com armas. Em junho de 2023, ele foi suspenso por 25 jogos ao aparecer nas redes sociais em porte de armas de fogo. Antes disso, o jogador já havia sido acusado de mostrar para um adolescente uma arma no Tennesse, onde mora.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte