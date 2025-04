Eleito o jogador mais "clutch" da última temporada, Stephen Curry assumiu novamente a liderança absoluta do Golden State Warriors na reta final da NBA 2024/25. Na noite da última terça-feira (1º), o armador comandou a vitória por 134 a 125 sobre o Memphis Grizzlies ao anotar impressionante duplo-duplo, com 52 pontos e 10 rebotes. Ao analisar a performance do jogador, o comentarista Jay Williams comparou a fase vivida com a versão "Black Mamba" de Kobe Bryant.

- Eu acho que entramos em uma nova fase da carreira de Stephen. É como quando Kobe Bryant virou o 'Black Mamba', por exemplo. Ele vai peitar alguém por pequenas coisas que aconteçam em quadra, mas atrapalhem o seu ritmo. Ele coloca o outro time para dormir, faz trash talk. Joga ao lado Jimmy Butler e Draymond Green, obviamente. É o novo Stephen, em síntese - completou o comentarista.

O apelido do astro do Los Angeles Lakers destacava sua rapidez e letalidade nos movimentos, assim como a forte competitividade.

Apesar das grandes atuações de Curry serem "normais", segundo o comentarista Jay Williams, o camisa 30 vive uma nova imagem em sua carreira na liga norte-americana: de vilão.

- Essa atuação de Stephen, antes de tudo, foi assustadora. Uma das mais assustadoras, aliás, que já vi. E reflete a sua condição na liga hoje, pois não é mais um 'azarão' ou o 'assassino com rosto de bebê'. Ele virou um vilão da NBA. Mais do que isso, creio que esteja abraçando essa vilania. Eu acho que esse cara nunca jogou com um estilo tão assustador quanto agora - destacou Williams.

Os números de Stephen Curry chegaram a "brincar" com o triplo-duplo, já que, além dos 52 pontos e 10 rebotes, o armador contribuiu com oito assistências. Outro ponto a se destacar foi um princípio de briga enfrentado pelo jogador contra Desmond Bane, que bloqueou seu arremesso após o fim da partida. Esses fatores juntos corroboram a opinião de Jay Williams sobre a nova "cara" do camisa 30.

Revanche contra o Grizzlies e recordes de Curry no Warriors

Como já mencionado, a primeira vez de Stephen Curry na cidade de Memphis na atual temporada não terminou nada bem. Na ocasião, no dia 19 de dezembro, o Golden State Warriors perdeu por 114 a 93 para o Memphis Grizzlies, que registrou a maior vitória da NBA 2024/25. Decisivo na partida desta terça-feira (1º), o armador não contribuiu com grandes feitos na época e quase terminou a noite sem pontuar.

Em uma época de instabilidades, antes da chegada de Jimmy Butler, o Warriors vinha de duas derrotas e precisava da vitória para se manter vivo na disputa por uma vaga nos playoffs. Após um duplo-duplo contra o Mavericks, o incomum aconteceu: Curry não acertou nenhum arremesso durante todo o jogo. Assim, o armador finalizou a noite com dois pontos - por lance livre -, três rebotes e uma assistência.

A situação, no entanto, foi bem diferente no último duelo. Os 52 pontos de Stephen Curry renderam mais uma marca em seu longo currículo. O camisa 30 também é forte presença na lista entre os maiores cestinhas da história da NBA. Durante o confronto entre o Grizzlies e o Warriors, ele ultrapassou a lenda Jerry West (25.192 pontos) e se tornou o 25º maior pontuador da liga norte-americana. Além disso, o armador abre vantagem sobre LeBron James e Michael Jordan em jogos com 50 ou mais pontos após atingir 30 anos. Stephen tem dez, contra seis de Jordan e quatro de LeBron.

