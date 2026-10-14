Fisiculturismo: competidora do Mr. Olympia morre aos 40 anos
Marianne von Gierke terminou em 13º lugar no principal evento da modalidade, realizado há três semanas
Morreu nesta quarta-feira (14), aos 40 anos de idade, a atleta chilena de fisiculturismo Marianne von Gierke, competidora da última edição do Mr. Olympia. A informação foi confirmada pelas redes sociais da NPC Chile, divisão responsável pelos eventos classificatórios da modalidade no país. A causa da morte não foi divulgada.
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Advogada de formação, von Gierke era considerada um nome proeminente do fisiculturismo no Chile, tendo se profissionalizado em 2021 e acumulado diversas participações em campeonatos desde então. Entre os dias 24 e 27 de setembro, ela esteve em ação no Mr. Olympia 2026 e ficou em 13º lugar na categoria Women's Physique.
Enquanto atleta, von Gierke passou por torneios nos Estados Unidos, Canadá e Porto Rico. Nesta temporada, ainda conquistou o Rising Phoenix World Championship, uma das principais competições do fisiculturismo feminino mundial.
Em nota, a NPC Chile declarou luto pela morte da competidora e ressaltou que ela será lembrada pela "dedicação, disciplina e por ter levado seu talento até o palco do Mr. Olympia".
Leia a nota na íntegra
O FISICULTURISMO NACIONAL ESTÁ DE LUTO
Hoje nos despedimos, com profundo pesar, da atleta Marianne von Gierke, que deixou uma marca inesquecível no fisiculturismo. Vamos lembrá-la por sua dedicação, disciplina e por ter levado seu talento ao palco do Mr. Olympia, deixando um legado em sua categoria e inspirando aqueles que compartilharam com ela essa paixão.
Seu esforço, sua trajetória e tudo o que conquistou permanecerão na memória de nossa comunidade esportiva.
Enviamos nossas mais sinceras condolências à sua família, aos seus entes queridos, amigos e a todas as pessoas que hoje sentem a sua partida. Estamos ao lado de vocês, com respeito e carinho, neste momento difícil.
Que seu legado perdure e que ela descanse em paz.
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