Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Final da Copa LNF entre Joinville e Carlos Barbosa tem local definido

Joinville e Carlos Barbosa decidem o título inédito em 31 de outubro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 21:23
Favorite o Lance! no Google
Final da Copa LNF será disputada em Pato Branco, no Paraná (Foto: Mauricio Moreira/ Pato Futsal)
Final da Copa LNF será disputada em Pato Branco, no Paraná (Foto: Mauricio Moreira/ Pato Futsal)

A primeira edição da Copa LNF Cresol já tem sede definida para a grande final. A decisão entre Joinville e Carlos Barbosa será disputada no dia 31 de outubro, às 19h (de Brasília), na Arena Cláudio Petrycoski, em Pato Branco, no Paraná. O ginásio tem capacidade para 4.500 pessoas.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Caminho até a decisão

Novidade no calendário da Liga Nacional de Futsal em 2026, a Copa LNF reuniu os 32 clubes das divisões Elite e Silver. A competição começou em abril, com confrontos eliminatórios em jogo único e mando de quadra definido por sorteio, com os clubes da divisão Silver atuando em casa.

continua após a publicidade

A trajetória até a final teve eliminações de equipes tradicionais, como Magnus Futsal, Corinthians, Pato e Minas. Nas semifinais, Joinville e Carlos Barbosa garantiram suas vagas mesmo atuando fora de casa.

O Joinville superou o Camaquã, do Rio Grande do Sul, enquanto o Carlos Barbosa venceu o Juventude, do Mato Grosso do Sul. Agora, as equipes disputam a conquista inédita da competição.

continua após a publicidade

Copa LNF amplia calendário da modalidade

A criação da Copa LNF tem como objetivo ampliar a integração entre os clubes das duas divisões, oferecendo novas oportunidades esportivas e financeiras. A competição leva o nome da Cresol, patrocinadora da Liga Nacional de Futsal nas divisões Elite e Silver.

Criada em 1996, a LNF é uma das principais competições de futsal do mundo. Na edição de 2025, o Jaraguá conquistou o hexacampeonato.

➡️ LNF participa do COB Expo 2026 com estande e amistoso de futsal

Tudo sobre
Sugerida para você!
Colagem de fotos de Max Verstappen, à esquerda, e Ayrton Senna, à direita

Fórmula 1

Brasileiro bicampeão da F1 vê característica de Ayrton Senna em Verstappen

Há 38 minutos
João Fonseca na partida contra o suíço Dominic Stricker na Copa Davis

Tênis

João Fonseca joga último torneio do ano ao lado de Zverev, Alcaraz e Djokovic

Há 2 horas
Fluminense na disputa da Copa Supervôlei

Vôlei

Fluminense x Tijuca: horário e onde assistir ao Carioca de vôlei

Há 4 horas
Gabriel Bortoleto em ação no GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026

Fórmula 1

Bortoleto terá desafio incomum no GP de Singapura da F1

Há 5 horas
Maracanã iluminado à frente do pôr do sol do Rio de Janeiro

Mais Esportes

Corrida noturna no Maracanã celebra legado de Pelé

Há 6 horas
Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

Lutas

Bisping destaca que russo 'pode ser o fim' de Alex Poatan no UFC

Há 6 horas
Mais LANCE!
O técnico do Chicago Bulls, Tiago Splitter, observa a partida contra o Phoenix Suns, no United Center, em Chicago, Illinois, em 7 de outubro de 2026 (Foto: Jeff Haynes / Nbae / Getty Images / Getty Images via Afp)

Tiago Splitter conquista primeira vitória como técnico dos Bulls na pré-temporada

Charles Leclerc e Oscar Piastri se protegem, embaixo do guarda-chuva, da forte chuva do GP do Bahrein

F1 adere mudanças após falha que causou caos no GP do Bahrein

Ilustração do Espaço NFL em shoppings (Foto: Divulgação/NFL)

NFL amplia presença no Brasil e leva experiência a três novas capitais

Lewis Hamilton comemora no GP da Inglaterra na F1 2026

Hamilton busca quinta vitória na F1 e recorde de Vettel em Singapura

Sean Strickland derrotou Khamzat Chimaev no UFC 328 (Foto: Ishika Samant/Getty Images/AFP)

Campeão dos médios ameaça deixar UFC: 'Estou de saco cheio'

Praia Clube e Minas são favoritos ao título mineiro

Vôlei: Praia Clube busca empate com Minas em títulos estaduais

Natália Silva comemora vitória contra Wang Cong no UFC 332

Natália Silva provoca ex-campeã do UFC: 'Tem que provar'

Rebeca Andrade no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)

Rebeca Andrade é convocada para Mundial de ginástica; veja atletas do Brasil

Helicoptero do LeBron James no 76ers (Foto: Reprodução)

LeBron James usa helicóptero para treinar nos Sixers; veja custo milionário

Largada do GP de Singapura de F1 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Chuva ameaça GP de Singapura, segundo previsão do tempo da F1

Jannik Sinner venceu Carlos Alcaraz na final do Masters 1000 de Monte Carlo (Foto: Valery HACHE / AFP)

Alcaraz manda recado a Sinner após italiano anunciar fim de 2026

Rafaela Silva no Mundial de Judô em Baku (Foto: Sabau Gabriela/ IJF)

Rafaela Silva e David Lima caem na estreia do Mundial de Judô

Alison dos Santos comemora recorde mundial nos 400m com barreiras na Diamond League

Alison dos Santos é indicado ao prêmio de Melhor Atleta do Ano