Final da Copa LNF entre Joinville e Carlos Barbosa tem local definido

A primeira edição da Copa LNF Cresol já tem sede definida para a grande final. A decisão entre Joinville e Carlos Barbosa será disputada no dia 31 de outubro, às 19h (de Brasília), na Arena Cláudio Petrycoski, em Pato Branco, no Paraná. O ginásio tem capacidade para 4.500 pessoas.

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Caminho até a decisão

Novidade no calendário da Liga Nacional de Futsal em 2026, a Copa LNF reuniu os 32 clubes das divisões Elite e Silver. A competição começou em abril, com confrontos eliminatórios em jogo único e mando de quadra definido por sorteio, com os clubes da divisão Silver atuando em casa.

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A trajetória até a final teve eliminações de equipes tradicionais, como Magnus Futsal, Corinthians, Pato e Minas. Nas semifinais, Joinville e Carlos Barbosa garantiram suas vagas mesmo atuando fora de casa.

O Joinville superou o Camaquã, do Rio Grande do Sul, enquanto o Carlos Barbosa venceu o Juventude, do Mato Grosso do Sul. Agora, as equipes disputam a conquista inédita da competição.

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Copa LNF amplia calendário da modalidade

A criação da Copa LNF tem como objetivo ampliar a integração entre os clubes das duas divisões, oferecendo novas oportunidades esportivas e financeiras. A competição leva o nome da Cresol, patrocinadora da Liga Nacional de Futsal nas divisões Elite e Silver.

Criada em 1996, a LNF é uma das principais competições de futsal do mundo. Na edição de 2025, o Jaraguá conquistou o hexacampeonato.

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