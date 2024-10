Final da Copa do Mundo de Futsal: saiba data e horário do jogo do Brasil

Brasileiros comemorando classificação no Uzbequistão (Foto: Leto Ribas/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 16:11 • Rio de Janeiro (RJ)

A final da Copa do Mundo de Futsal será realizada no domingo (6), na Humo Arena, em Tashkent, no Uzbequistão. O Brasil, que está classificado, espera o vencedor do duelo entre Argentina e França. A TV Globo e o SporTv transmitem a decisão ao vivo.

O Brasil visa apagar as frustrações das duas edições anteriores em sua sétima final de Copa do Mundo de Futsal. Após a conquista do último título, em 2012, os pentacampeões não chegaram nem os quatro melhores em 2016. No ano de 2021, acabaram se contentando com o 3º lugar após a derrota para a Argentina na semifinal.

Jogadores comemoram gol na Copa do Mundo de Futsal 2024 (Foto: Leto Ribas/CBF)

Nesta edição, a Seleção Brasileira veio com uma campanha impecável. Na fase de grupos, varreu os adversários Cuba, Croácia e Tailândia, se classificando com o primeiro do grupo. No mata-mata, venceu Costa Rica e Marrocos tranquilamente, o jogo mais difícil foi contra a Ucrânia, na semifinal.

Assim como no futebol, a Seleção Brasileira é pentacampeã mundial de futsal. O Brasil conquistou a competição nos anos de 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012.