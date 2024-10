Quem é Dyego, jogador do Barcelona e capitão do Brasil na Copa do Mundo de Futsal?

Dyego está em sua segunda Copa do Mundo de Futsal com o Brasil (Foto: Leto Ribas/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 14:40 • Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil sempre contou com grandes nomes no futsal mundial. Na Copa do Mundo de 2024, um nome se destaca em quadra vestindo amarelo canário: Dyego. O jogador é capitão da Seleção Brasileira na competição e anotou os três da equipe na vitória diante da Ucrânia, que garantiu a vaga na decisão do Mundial.

Dyego é um dos nomes mais experientes do elenco que viajou para o Mundial no Uzbequistão. Aos 35 anos, o ala possui uma carreira consolidada na Europa, onde defende as cores do Barcelona há mais de uma década. Por lá, empilhou títulos, com três Champions Leagues, e se tornou um dos grandes jogadores do time espanhol. Além disso, o ala divide vestiário com Pito, eleito melhor jogador de futsal do mundo recentemente — o pivô está inscrito no Mundial, mas se lesionou e não sabe se disputará a final.

A Copa do Mundod e Futsal de 2024 é a segunda de Dyego com o Brasil. Em 2021, fez parte do elenco que chegou à semifinal da competição e foi eliminado pela Argentina — que se tornaria campeã naquele ano. Para esta temporada, o ala tem a chance de mudar o resultado final e conquistar o tão sonhado hexacampeonato mundial para a Seleção Brasileira. O jogador foi o grande nome da vitória em cima da Ucrânia na semifinal, com direito a três gols.

Dyego, capitão do Brasil na Copa do Mundo de Futsal, anotou três gols em cima da Ucrânia (Foto: Leto Ribas/CBF)<br>

Dyego e a equipe do Brasil voltam à quadra para decisão da Copa do Mundo no domingo (6). O confronto acontecerá às 12h, no horário de Brasília e o adversário ainda não está definido. A Seleção Brasileira aguarda o vencedor de Argentina e França pela outra semifinal.