O Brasil enfrenta a Alemanha na madrugada de sexta (18) para sábado (19), às 3h30 (de Brasília), em Chiba, no Japão, pela última partida na fase classificatória da VNL masculina. Com apenas uma derrota na competição, a Seleção já está classificada para a próxima etapa eliminatória.

No retrospecto entre as seleções, os brasileiros têm 100% de aproveitamento. Foram seis confrontos e seis vitórias do Brasil. O técnico Bernardinho analisou o elenco adversário, que chega reforçado para a última semana.

— Fechamos contra a Alemanha, que também traz a sua força máxima. Grozer, que estava fora, oposto, veterano, craque, muito forte, volta essa semana também. A semana promete ser dura, eu espero que a gente consiga ter bons desempenhos aqui, buscando o primeiro objetivo da temporada, que é chegar na China — completou o técnico.

Brasil venceu Japão por 3 a 0 (Foto: Divulgação Volleyball World)

Confira as informações do jogo entre Brasil x Alemanha

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X ALEMANHA

VNL masculina - 3° semanha

📆 Data e horário: sábado, 19 de julho de 2025, às 3h30 (de Brasília)

📍 Local: Chiba, no Japão

📺 Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

Jogadores relacionados do Brasil

Levantadores: Brasília e Cachopa

Opostos: Darlan e Chizoba

Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lukas Bergmann, Lucarelli e Maicon

Centrais: Judson, Matheus Pinta e Thiery

Líbero: Maique

O oposto Alan e o central Flavio, que também estão no Japão, poderão ser utilizados nas próximas partidas.