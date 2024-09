Com show de Marcel e Marlon, Brasil goleia Cuba na Copa do Mundo de Futsal

Jogadores do Brasil comemorando gol contra Cuba(Foto: Leto Ribas/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/09/2024 - 11:07 • Bukhara (UZB)

O Brasil venceu Cuba por 10 a 0 pela primeira rodada da Copa do Mundo de Futsal 2024, em Bukhara, no Uzbequistão, neste sábado (14). A Seleção Brasileira, que está em busca do hexacampeonato, começou a sua caminhada com uma goleada na competição mais importante da modalidade.

⚽ Como foi a partida?

Jogadores comemorando gol contra Cuba pela Copa do Mundo de Futsal (Foto: Leto Ribas/CBF)<br>

O Brasil iniciou o primeiro tempo melhor que a seleção cubana. Após uma troca de passes bem feita, a bola caiu nos pés de Marcel, que marcou o gol número um da equipe na competição. Em seguida, Cuba tentou atacar a defesa brasileira, mas não deu, o time verde-amarelo ampliou o placar com Neguinho. E não parou por aí, Marlon fez o terceiro e Felipe Valério o quarto e o time terminou na frente.

A Seleção Brasileira manteve o mesmo ritmo no segundo tempo e continuou ampliando o placar, com mais um gol de Marcel, Marlon, Pito e Arthur. Cuba tentou reagir com Ariel Perez, no entanto, o jogador perdeu na cara do gol. E claro, o Brasil não teve dó e marcou mais gols, com mais um de Marcel e outro de Marlon. Assim, a equipe verde-amarela venceu na estreia.

Com o resultado, o Brasil bateu a segunda maior goleada no histórico contra Cuba, que aconteceu em 2008 por 8 a 0. A primeira segue sendo de 18 a 0 na Copa do Mundo de 1996, na Espanha.

⚽ O que vem por aí?

O próximo compromisso do Brasil é contra a Croácia, na terça-feira (17), no Uzbequistão. A partida está marcada para ser realizada às 12h (Horário de Brasília).