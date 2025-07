Brasil x Japão na VNL Masculina: acompanhe em tempo real

A Seleção Brasileira Masculina volta à quadra, na manhã desta sexta-feira (18), pela Liga das Nações de Vôlei (VNL) diante do Japão em Chiba, no Japão. O confronto, válido pela terceira semana da competição, acontece às 7h20 (horário de Brasília), com transmissão do SporTV (canal fechado) e da VBTV (streaming de vôlei). ➡️ Clique para assistir no Sportv

Tempo real: Brasil vence por 1 set a 0/ Brasil lidera 2° set por 23 a 22

No histórico do confronto contra os japoneses, o Brasil tem quatro vitórias e uma derrota. A Seleção perdeu o último jogo entre as equipes, realizado em 2023. No sábado, é a vez da Turquia enfrentar o Brasil. Forte no vôlei feminino, os turcos ainda dão os primeiros passos na disputa masculina. Brasil e Turquia nunca se enfrentaram antes.

No domingo, os brasileiros fazem a sua última partida na etapa de classificação contra a Alemanha. No retrospecto entre as seleções, os brasileiros têm 100% de aproveitamento. Foram seis confrontos e seis vitórias do Brasil.

Como foi o jogo?

1° set

A partida começou equilibrada, com as seleções disputando ponto a ponto. Com o apoio da torcida, os japoneses mostraram boas defesas, enquanto o Brasil sustentava os pontos no saque e bloqueio. O oposto Kento Miyaura foi o destaque da primeira etapa, com boas viradas de bola na saída de rede e dois pontos de saque. Do lado brasileiro, o central Judson foi importante na marcação do bloqueio e em ataques rápidos, deixando a defesa rápida do Japão sem chance. Com ponto de Honorato, a Seleção fecha o set em 25 a 21 e conquista vaga na fase final da VNL masculina.

2° set

Diferente do 1° set, o Brasil larga na frente. Alan fez uma boa sequência de saque e Cachopa com boa distribuição, a Seleção abriu vantagem no set. Na reta final, Bernardinho faz a inversão e coloca Darlan e Brasília em quadra, que fazem boas atuações.

Tudo sobre o jogo entre Brasil e Japão pela VNL masculina (onde assistir, horário e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil x Japão

3° semana — Liga das Nações

📆 Data e horário: Sexta-feira, 18 de julho, às 7h20 (de Brasília)

📍 Local: Chiba, no Japão

👁️ Onde assistir: SporTV 2 e VBTV