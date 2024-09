Brasil domina Croácia e aplica mais uma goleada na Copa do Mundo de futsal

Pito foi o artilheiro do jogo contra a Croácia, pela Copa do Mundo de futsal, com dois gols (Foto: Leto Ribas/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 13:54 • Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil soube aproveitar a oportunidade. A Seleção Brasileira venceu a Croácia por por 8 a 1, na segunda rodada da Copa do Mundo de futsal e manteve o 100% na competição. Pito, eleito melhor jogador do mundo, foi o artilheiro do jogo com dois gols. Com a vitória, o Brasil está classificado para o mata-mata de forma antecipada.

O primeiro tempo começou complicado. O Brasil tinha maior posse de bola, mas sempre esbarrava na defesa bem postada da Croácia. O quarteto brasileiro formado por Arthur, Marcel, Neguinho e Pito colocou muita velocidade nas rotações - o que cansou a defesa croata. Os adversários abusaram das faltas e ficaram pendurados quando ainda faltavam oito minutos no cronômetro. Em uma jogada individual, o camisa 10, Pito, abriu o placar.

A Seleção Brasileira cresceu com o gol e dominou o confronto. A Croácia não só fez a sexta falta, como perdeu Kuraja expulso após cotovelada em Dyego. A partir disso, os brasileiros abriram vantagem e terminaram e etapa inicial com o 4 a 1 no placar.

Na segunda etapa havia expectativa de que a Croácia arrastasse o jogo, para tirar o ritmo acelerado do Brasil. No entanto, a seleção europeia não conseguiu isso. Os brasileiros continuaram dominantes e aumentaram a distância no placar. Com a vantagem, o técnico Marquinhos Xavier passou a rodar o elenco e dar minutagem aos jogadores que estavam no banco.

Arthur e Neguinho maracaram gols na vitória do Brasil pela Copa do Mundo de futsal (Foto: Leto Ribas/CBF)

O que vem por aí? 👀

O próximo compromisso da Seleção Brasileira será contra a Tailândia, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de futsal. A partida acontecerá na sexta-feira (20), às 9h30, no horário de Brasília.