Brasil vence Marrocos e vai à semifinal da Copa do Mundo de Futsal

Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 11:28 • Bukhara (UZB)

O Brasil venceu o Marrocos por 3 a 1 pela Copa do Mundo de Futsal, neste domingo (29), em Bhukara, no Uzbequistão. A Seleção começou o primeiro tempo muito nervoso, no entanto, aos poucos foi se soltando e assim, cravou a vaga para a semifinal da competição mais importante da modalidade.

Os gols brasileiros da partida saíram dos pés de Marcel, Lino e Dyego. Já pelo lado marroquino, Boumezou marcou o único gol adversário.

COMO FOI A PARTIDA?

O Brasil começou o primeiro tempo muito nervoso, cometendo uma sequência de faltas. Enquanto o Marrocos tentava aproveitar, mas não conseguiu atingir o objetivo de marcar gols. No entanto, ao final deste período, a Seleção Brasileira segura posse de bola do Marrocos, reequilibra o jogo e terminou vencendo por 2 a 0, com gols de Marcel e Lino. Neste momento, Marrocos deu 22 chutes, com cinco deles no gol. Já o Brasil chutou bem menos, dez vezes, com seis no gol, dois deles convertidos.

No segundo tempo, o Brasil controlou o período. Os marroquinos ensaiaram uma reação no fim. Dyego recebeu com espaço na frente, pisou na bola, puxou para dentro e ampliou a vantagem. O Marrocos foi para o tudo ou nada, empurrou a seleção e levou perigo, mas os brasileiros resistiram e se classificaram para as semifinais da Copa do Mundo de Futsal.

O QUE VEM POR AÍ?

Na semifinal, Brasil jogará contra o vencedor de Ucrânia x Venezuela na quarta-feira (2), ao meio-dia (no horário de Brasília), na Humo Arena.