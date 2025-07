Programação do Mundial de Ginástica Rítmica no Rio de Janeiro é divulgada

A Federação Internacional de Ginástica (FIG) divulgou, nesta sexta-feira (18), a programação completa do Mundial de Ginástica Rítmica, que acontece no Rio de Janeiro, entre os dias 20 a 24 de agosto. O evento, que acontece no Parque Olímpico, marcará a primeira vez na história que a competição é sediada na América Latina.

continua após a publicidade

➡️Ana Marcela explica ferimento durante prova do Mundial de Singapura

Além do Mundial em 2025, o Brasil também sediará grandes competições da ginástica na próxima temporada. Em junho, o país foi confirmado como sede dos Campeonatos Pan-Americanos Adulto e Juvenil de Ginástica Artística e Rítmica, além do Pan de Ginástica Aeróbica de 2026.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Brasil vive grande fase na modalidade

A ginástica rítmica brasileira vive grande fase no ano pós-olímpico. Na abertura da temporada, a Seleção de conjunto teve 100% de aproveitamento na etapa de Portimão da Copa do Mundo, em maio, quando conquistou os três ouros possíveis: na classificação geral, na série de fitas e série mista.

continua após a publicidade

No início de junho, o Brasil repetiu o feito no Pan-Americano de Ginástica Rítmica com um time B, formado por atletas com média de 17 anos. Mais uma vez, o conjunto brasileiro foi o melhor em todas as provas possíveis e voltou para casa com três medalhas de ouro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Brasil será sede de grandes competições de ginástica (Foto: Divulgação/ CBG)

Veja a programação completa

Quarta-feira, 20 de Agosto

9h-12h – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo A

12h-12h45 – Cerimônia de abertura

12h45-15h45 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo B

16h10-19h10 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo C

19h35-22h35 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo D

continua após a publicidade

Quinta-feira, 21 de Agosto

9h-12h – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo B

12h45-15h45 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo A

16h10-19h10 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo D

19h35-22h35 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo C

Sexta-feira, 22 de Agosto

14h30-16h40 – Ginástica Rítmica Individual – Final – Individual Geral – Grupo B (posições 10 a 18)

17h-19h10 – Ginástica Rítmica Individual – Final – Individual Geral – Grupo A (posições 1 a 9)

Sábado, 23 de Agosto

14h-16h30 – Ginástica Rítmica de Conjunto – All-around – 5 fitas e 3 bolas/2 arcos

17h-19h – Ginástica Rítmica de Conjunto – All-around – 5 fitas e 3 bolas/2 arcos

Domingo, 24 de Agosto

11h-11h35 – Ginástica Rítmica Individual – Final – arco

11h40-12h15 – Ginástica Rítmica Individual – Final – bola

12h50-13h35 – Ginástica Rítmica de Conjunto – Final – 5 fitas

14h-14h35 – Ginástica Rítmica Individual – Final – maças

14h40-15h15 – Ginástica Rítmica Individual – Final – fita

15h50-16h35 – Ginástica Rítmica de Conjunto – Final – 3 bolas/2 arcos