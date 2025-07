Ana Marcela explica ferimento durante prova do Mundial de Singapura

A brasileira Ana Marcela Cunha literalmente deu o sangue no Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura. Na última quinta-feira (17), ela disputou os 5km na Ilha Sentosa e sofreu um corte profundo no braço esquerdo nos primeiros 500m de prova, ao contornar uma boia. Após a disputa, em que terminou com a oitava colocação, Ana Marcela fez uma publicação em suas redes sociais para explicar o acidente e tranquilizar os torcedores.

— Infelizmente hoje logo no começo da prova, com 500 metros fui fazer o contorno de boia, até então eu estava bem posicionada no pelotão, mas infelizmente eu fiquei presa, literalmente galera, tinha um mosquetão segurando as cordas na boia e meu braço ficou preso nele, por um momento só achei que tinha batido na boia, tentei puxar meu braço e com isso terminou "rasgando" um pouco minha pele, quando entendi a situação abri o mosquetão e tirei meu braço de lá. Isso me custou muita energia para retornar o grupo da frente - explicou.

Mesmo assim, Ana Marcela permaneceu na disputa e nadou mais 4,5km com o ferimento no braço. A brasileira ainda conseguiu manter a sexta colocação da prova por algum tempo, mas terminou em oitavo lugar.

— O corte tinha 3cm de profundidade, alguns pontos, tomei antitetânica, analgésicos, e agora são 10 dias de antibiótico (lembrando que 3 dias atrás a água estava imprópria para nadar). Mas estamos cuidando do corte e focados na recuperação. Ainda tem muita água pela frente! - escreveu Ana Marcela.

Ainda restam duas provas no cronograma das águas abertas no Mundial de Esportes Aquáticos, o sprint 3km e o revezamento 4x1500, mas Ana Marcela Cunha precisa de autorização da comissão médica da World Aquatics para seguir na competição.

Matheus Melecchi foi o único brasileiro na prova masculina (Foto: Satiro Sodré/ CBDA)

Como foi a prova

A australiana Moesha Johnson, que já havia levado a medalha de ouro na prova dos 10km, também ficou com o título nos 5km, seguida pela italiana Ginevra Taddeucci e pela japonesa Ichika Kajimoto. A brasileira Viviane Jungblut terminou a disputa na 21ª colocação.

Entre os homens, o título ficou com o alemão Florian Wellbrock, seguido pelo italiano Gregorio Paltrinieri e pelo francês Marc-Antoine Olivier. Matheus Mellecchi, que terminou a prova em 12º lugar, foi o único brasileiro na disputa dos 5km, já que Luiz Felipe Loureiro, com um leve quadro de desidratação, foi poupado.