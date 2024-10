Jogadores do Brasil comemoram gol em cima da Ucrânia na Copa do Mundo de Futsal (Foto: Leto Ribas/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 14:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Haja coração! O Brasil venceu a Ucrânia por 3 a 2 e se garantiu na final da Copa do Mundo de Futsal. Com grande atuação, Dyego marcou três vezes e liderou a equipe na vitória em cima dos ucranianos. Agora, a Seleção Brasileira aguarda o vencedor de Argentina x França para saber quem enfretará na decisão do Mundial.

➡️Falcão no topo? Saiba quem são os maiores artilheiros da história da Copa do Mundo de Futsal

Muito equilíbrio. Essa é a melhor definição para o primeiro tempo entre Brasil e Ucrânia pela semifinal da Copa do Mundo de Futsal. Os ucranianos surpreenderam no início, com maior posse e pressionando a Seleção Brasileira na saída de bola. Mas, com o passar do tempo, a partida foi se equilibrando. Ambas as equipes tiveram boas oportunidades, colocaram os goleiros para trabalhar e até acertaram a trave. Na altura dos 10 minutos de jogo, Lino fez um gol, mas que foi anulado após revisão dos árbitros — que consideraram falta do ala no goleiro ucraniano. Aos 17 minutos, Cherniavskyi fez o gol da Ucrânia em uma jogada individual pela ala esquerda. O placar terminou em 1 a 0 para a seleção europeia.

Teve muita emoção. A Seleção Brasileira começou a segunda etapa avassaladora. Em menos de dois minutos, o Brasil balançou as redes duas vezes, ambas com Dyego, para virar o placar em cima da Ucrânia. A partir deste momento, os ucranianos se atiraram ao ataque e, em um erro brasileiro na saída de bola, empataram novamente o confronto aos nove minutos. Com o gol, a seleção europeia cresceu no jogo. Os ucranianos, entretanto, estavam pendurados em faltas e, com quatro minutos faltando no relógio, cometeram a sexta falta. No tiro livre, Dyego marcou, mais uma vez, e deixou o Brasil próximo da decisão do Mundial. Os comandados de Marquinhos Xavier conseguiram acertar a defesa e seguraram o resultado até o fim.

Dyego, capitão do Brasil na Copa do Mundo de Futsal, anotou três gols em cima da Ucrânia (Foto: Leto Ribas/CBF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Brasil volta a uma final de Copa do Mundo de Futsal após 12 anos. A Seleção Brasileira ainda aguarda para saber se enfrentará Argentina ou França na decisão. A partida acontecerá no domingo (6), as 12h, no horário de Brasília.